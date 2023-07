Giorni del perdono ad Assisi, in molti riceveranno l’indulgenza

Assisi si appresta ad ospitare i ‘giorni del perdono’ che inizieranno il 29 luglio e termineranno il 4 agosto e durante i quali, varcando la porta della Porziuncola, si potrà ricevere il dono dell’Indulgenza plenaria

Tempo di grazia

Nei ‘giorni del perdono’ di Assisi saranno migliaia di pellegrini, giovani e famiglie, a raggiungere la Porziuncola per varcare la ‘porta della vita eterna’ e ricevere il dono dell’Indulgenza plenaria. Anche quest’anno sono tanti gli eventi che ci aiuteranno ad entrare e vivere in pienezza questo tempo di grazia. Si parte nel pomeriggio del 29 luglio, con la catechesi penitenziale tenuta da padre Stefano Nava in basilica. In serata, alle 21.15, l’inizio del Triduo in preparazione al Perdono nel corso del quale sarà mons. Pierbattista Pizzaballa, patriarca Latino di Gerusalemme, a proporre le meditazioni di ci introdurranno alla celebrazione della misericordia lucrata da san Francesco nella chiesetta di Santa Maria degli Angeli. Il Triduo proseguirà sabato sera (sostituendo la preghiera del Santo Rosario e la processione aux flambeaux) e si concluderà domenica 31. Martedì 1° agosto, alle 11, p. Fusarelli, presiederà la celebrazione eucaristica che terminerà con la processione di “Apertura del Perdono” così detta perché da quel momento – cioè dalle 12 del 1° agosto, fino alle 24 di giorno 2 – l’Indulgenza plenaria concessa alla Porziuncola quotidianamente si estende a tutte le chiese parrocchiali sparse nel mondo e tutte le chiese francescane. Alle 19, i Primi Vespri saranno presieduti da mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno. Seguirà l’offerta dell’incenso da parte del sindaco di Assisi, Stefania Proietti. La tradizionale Veglia di preghiera serale alle 21.15 sarà guidata da padre Sergio Lorenzini, ministro provinciale dei Frati minori cappuccini della Provincia Picena.

41ª Marcia francescana ‘Oggi con me in Paradiso’

Il 2 agosto saranno diverse le celebrazioni eucaristiche; quella solenne, alle 11.30, sarà presieduta da mons. Pizzaballa. A partire dalle 14.30 i giovani e le famiglie della 41ª Marcia francescana ‘Oggi con me in Paradiso’, provenienti da tutte le Regioni d’Italia e da alcune nazioni estere, dopo una settimana di cammino varcheranno la porta della Porziuncola. Il ministro provinciale dei Frati minori di Umbria e Sardegna, p. Francesco Piloni, presiederà poi alle 19 i Vespri solenni del Perdono.

Durante i due giorni di festa la Basilica rimarrà aperta l’intera giornata per permettere ai pellegrini di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione (dalle 7 alle 19). La piazza della basilica, invece, ospiterà due eventi/spettacoli che faranno da cornice alle celebrazioni liturgiche.

Fonte: Angesir