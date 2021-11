Formula 1 in lutto: addio a Sir Frank Williams

Nove mondiali costruttori e altri sette piloti in bacheca. Da quando aveva fondato la sua Williams F1, la competitività in Formula 1 era schizzata a livelli quasi mai visti. L’intero mondo dello sport perde un personaggio importante con il decesso di Sir Frank Williams, patron della storica scuderia che tra gli anni Ottanta e metà anni Novanta è stata protagonista assoluta del paddock. E proprio la Williams, tramite il suo profilo Twitter, dà l’annuncio della scomparsa del suo fondatore, mancato a 79 anni. Con lui se ne va un’epoca, fatta di successi importanti e di grandi nomi della Formula 1, da Alan Jones, campione nell’80, a Jacques Villeneuve, iridato nel ’97. Un anno magico quello, concluso con l’accoppiata piloti-costruttori.

In mezzo, un’epopea scritta sull’asfalto. Quello che, in un incidente stradale nel 1986, lo aveva privato dell’uso delle gambe ma che, negli anni, lo porterà tramite la sua scuderia nell’Olimpo del paddock. Dalla fondazione della (nuova) scuderia, nel 1977, Williams ha fatto parte del consiglio di amministrazione, mantenendo il suo seggio fino al 2012. Cedendo le redini a sua figlia Claire solo in tempi recenti. Fino al settembre 2020, quando la società è passata nelle mani del fondo d’investimenti americano Dorilton Capital. Un momento di svolta per una scuderia che, fino agli anni Duemila, è stata di fatto la terza forza del mondiale di Formula 1. Anche se trascorsi oltre vent’anni dall’ultimo titolo, la Williams ha continuato a regalare importanti exploit, affidandosi a piloti combattivi come Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya. Senza però ripetere i fasti del ventennio precedente, caratterizzato dalle affermazioni di Nigel Mansell, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Alain Prost e Damon Hill.

It is with great sadness that on behalf of the Williams family, the team can confirm the death of Sir Frank Williams CBE, Founder and Former Team Principal of Williams Racing, at the age of 79.

