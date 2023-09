Forza Italia, Tajani: “Abbiamo dimostrato di essere una grande forza politica”

Le parole del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, introducendo il panel dedicato alle donne che ha aperto il secondo giorno della Kermesse di Forza Italia.

Tajani: “Dedichiamo questa giornata di lavoro alle donne”

“Abbiamo dimostrato ieri di essere una grande forza politica e al signore che sta lassù che non abbiamo perso l’entusiasmo che ha sempre caratterizzato il nostro impegno politico. Ci stiamo caratterizzando per i contenuti delle nostre battaglie politiche, le idee forti che offriremo agli italiani nei prossimi mesi in occasione degli appuntamenti elettorali, che metteremo sul tavolo del governo per far capire a tutti che c’è una grande forza liberale, garantista, cristiana, atlantista, che vuole essere protagonista della politica italiana, la forza di ogni singolo cittadino”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, introducendo il panel dedicato alle donne che ha aperto il secondo giorno della kermesse di Forza Italia in corso a Paestum. Tajani ha poi aggiunto che “come siamo contrari alla pena di morte in tutto il mondo, così dobbiamo batterci per la vita delle donne, e dobbiamo insegnare ai nostri figli maschi che non sono superiori alle sorelle, che padre e madre sono una cosa sola e che l’autorità in famiglia non è violenza. Dedichiamo questa giornata di lavoro alle donne. Abbiamo presentato di recente una proposta di legge che punta a rafforzare e rendere ancora più efficaci le norme, per garantire la sicurezza di ogni donna, dobbiamo far capire a tutta l’Italia che bisogna cambiare“.

Fonte Ansa