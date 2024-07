Choc per l’attentato a Trump, Meloni: “Prevalga il dialogo sull’odio”

L’attentato contro Donald Trump ha scosso il mondo istituzionale a livello internazionale, provocando un’ondata di indignazione e condanna. Dall’Italia, è arrivata la solidarietà del governo, a cominciare dalla premier, Giorgia Meloni. Parole di vicinanza anche dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e dal vicepremier Matteo Salvini.

Meloni: “Solidarietà a Trump”

“Seguo con apprensione gli aggiornamenti dalla Pennsylvania, dove il 45esimo Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato colpito durante un comizio. A lui la mia solidarietà e i miei auguri di pronta guarigione, con l’auspicio che i prossimi mesi di campagna elettorale possano veder prevalere dialogo e responsabilità su odio e violenza”. Così la premier italiana Giorgia Meloni ha commentato la notizia dell’attentato contro Trump. Come lei, i principali leader del mondo hanno espresso la loro condanna dell’attacco, sebbene con toni e contenuti diversi.

Salvini: “Vicinanza a lui e ai presenti”

Il vicepremier Matteo Salvini ha postato un messaggio su X sugli spari contro Trump, aggiungendo un video e un “Go Donald go!!!”. “Spari contro Donald Trump in un comizio in Pennsylvania, portato via sanguinante da un orecchio: tutta la mia vicinanza al presidente Donald Trump e alle decine di migliaia di persone presenti” si legge nel testo del messaggio.

Tajani: “Sconvolto dall’accaduto”

“Ribadisco, anche oggi, la nostra profonda vicinanza agli Stati Uniti e condanno la violenza che non può avere spazio nel dibattito democratico”: lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un post su X dicendosi “sconvolto dalle immagini dalla Pennsylvania” dell’attentato all’ex presidente Usa Donald Trump. “Seguo gli sviluppi in contatto con l’Ambasciata italiana negli Stati Uniti – aggiunge. Auguro al 45/o presidente degli Stati Uniti Donald Trump pronta guarigione”.

Fonte: Ansa