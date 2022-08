Dramma a Bibbona: bimbo di tre anni perde la vita

Tragedia nel primo pomeriggio nel livornese. Un bimbo di 3 anni è morto per annegamento nella piscina della villa dei nonni, una famiglia di origine milanese, a Bibbona, in provincia di Livorno, in seguito ad una caduta in acqua.

Cos’è successo

Nonostante i tentativi di rianimazione dei medici del 118, giunti subito sul posto dopo l’immediato allarme dei familiari, per il piccolo non c’è stato niente da fare. Secondo ricostruzioni, il piccolo sarebbe finito in modo accidentale nella piscina, annegando. Sul posto i carabinieri.

Notizia in aggiornamento

