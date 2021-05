Covid, 3.995 positivi e 72 vittime: mai così poche nel 2021

Sono 3.995 i positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Il bilancio delle vittime, invece, cresce di altre 72. Si tratta tuttavia del numero più basso del 2021. Per risalire a un numero inferiore bisogna infatti tornare allo scorso anno, mentre per quanto riguarda il mese in corso il dato più basso risale alle 93 di domenica scorsa. Si tratta quindi della seconda volta, nel mese di maggio, che il conteggio dei deceduti per Covid si attesta sotto i 100. La drammaticità del bilancio complessivo, tuttavia, resta invariata: 125 mila morti dall’inizio della pandemia.

Covid, i ricoveri

Prosegue, nel frattempo, il calo complessivo dell’incidenza pandemica. Nonostante, come tutte le domeniche, sia stato registrato un sensibile calo nei tamponi eseguiti: 179.391 contro i 286.603 del giorno precedente. Il tasso di positività si attesta al 2,2%, in aumento rispetto all’1,6% di sabato (+0,6%). In terapia intensiva ci sono ora 1.410 pazienti, 20 in meno nel bilancio fra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri per Covid, stando ai dati del Ministero della Salute, sono infatti 48. Nei reparti ordinari sono invece in ricovero, attualmente, 9.161 pazienti. Sono 327 in meno in 24 ore.

