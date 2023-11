La Cina non guarda soltanto all’Europa, ma ad ogni angolo del pianeta. La Cina e l’Australia come “partner che si fidano l’uno dell’altro”. In grado di dare pace e stabilità all’Asia-Pacifico. E “di sviluppare appieno il potenziale dell’accordo di libero scambio bilaterale“. Nella Grande sala del popolo il presidente Xi Jinping ha cambiato registro, riferisce l’Ansa. E ha tracciato la sua nuova visione dei rapporti ideali tra Pechino e Canberra, incontrando a Pechino il premier Anthony Albanese. Primo leader australiano a recarsi in Cina in oltre sette anni. Dopo fasi di durissimi scontri diplomatici e commerciali, Xi ha assicurato che tra i due Paesi il clima è cambiato. Sono adesso sulla “strada corretta per migliorare e sviluppare le proprie relazioni”. Perché “non hanno rimostranze o controversie storiche e conflitti di interesse fondamentali”. Pechino è il primo partner commerciale di Canberra. Ma i legami nel 2020 subirono una brusca caduta dopo che il governo conservatore di Scott Morrison mise al bando il colosso delle tlc Huawei. Per motivi sulla sicurezza nazionale. E chiese un’indagine indipendente sulle origini del Covid-19. Mandando la leadership cinese su tutte le furie.

Affronto

Un affronto, insomma, tale da giustificare azioni punitive, dazi e boicottaggio delle ricche risorse australiane (dal carbone all’orzo fino al vino). E un pesante pressing diplomatico. Tutte misure che hanno mostrato limiti. L’Australia ha retto il contraccolpo. E da maggio 2022, con la salita al potere del laburista Albanese, le relazioni sono migliorate. Nelle battute iniziali del bilaterale, il premier ha notato che tra le parti sono stati fatti progressi “senza dubbio molto positivi. Naturalmente, adesso possiamo cogliere l’opportunità per esplorare le possibilità di un’ulteriore cooperazione tra i nostri due Paesi“, ha aggiunto. Albanese. Giunto in Cina a pochi giorni dalla sua visita negli Usa dal presidente Joe Biden. “A Pechino, il premier veicolerà temi utili anche in vista del suo prossimo summit di San Francisco con Biden”, aveva detto la scorsa settimana Jude Blanchette. Tra i massimi esperti di Cina del Center for Strategic and International Studies (Csis). Think tank di Washington. In un incontro online con i media stranieri di Pechino.

Disaccordo