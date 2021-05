Stresa, tragedia in funivia: la cabina precipita, è una strage

L'incidente avvenuto a circa 100 metri dall'arrivo della funivia, ancora non chiare le cause. Almeno 13 vittime, si lotta per salvare due bambini

Il bilancio delle vittime (provvisorio) arriva a 13. Tanto è costato finora, in termini di vite umane, l’incidente avvenuto sulla funivia piemontese del Mottarone, a Stresa, dove la cabina che trasportava almeno 15 persone si è sganciata, precipitando al suolo. La tragedia si è consumata in un attimo: la cabina ha ceduto mentre raggiungeva l’ultimo pilone, in uno dei punti più alti del percorso. Non sono ancora chiare le cause del disastro, dovuto probabilmente al cedimento di una fune. Il cabinato è piombato sul terreno sottostante, distruggendosi quasi del tutto. La maggior parte delle persone a bordo è deceduta ma si lotta per salvare la vita di due bambini, i quali versano in condizioni gravissime.

Tragedia in funivia, si lotta per due bambini

Uno dei due minori, di appena 5 anni, è stato trasportato all’ospedale Regina Margherita di Torino. Il piccolo ha riportato un trauma cranico e un altro toracico-addominale, oltre a varie fratture agli arti inferiori. L’altro bambino è in prognosi riservata, in rianimazione, nello stesso ospedale. Secondo quanto riportato dai soccorritori, è stato necessario un massaggio cardiaco di 6 minuti. Il piccolo è stato successivamente intubato. Varie squadre di soccorritori si sono recate sul posto, fra Soccorso Alpino, Carabinieri e Vigili del fuoco. Pur mobilitati tempestivamente, è occorso del tempo prima che uomini e mezzi raggiungessero il punto dell’incidente, piuttosto impervio. Fra le lamiere si troverebbero ancora alcune persone.

Il cordoglio del premier

Nel frattempo, sono giunte le parole di cordoglio del presidente del Consiglio, Mario Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo il cordoglio di tutto il Governo alle famiglie delle vittime, con un pensiero particolare rivolto ai bambini rimasti gravemente feriti e ai loro familiari”. Sul posto, è presente anche la sindaca di Stresa, Marcella Severino: “I testimoni hanno visto la cabina arretrare velocemente e poi all’altezza del pilone si è scarrucolata ed è stata sbalzata giù”.

