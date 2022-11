Il report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) in collaborazione con il Ministero della Salute sul Covid-19 in Italia

Il report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) in collaborazione con il Ministero della Salute evidenzia una crescita questa settimana dei valori dell’incidenza dei casi di Covid-19 e dell’indice di trasmissibilità Rt in Italia. Nonché un aumento dei malati Covid-19 in ospedale.

Iss: “Risalgono incidenza a 353 da 307 e Rt a 0,88 da 0,83”

Risalgono questa settimana i valori dell’incidenza dei casi di Covid-19 e dell’indice di trasmissibilità Rt in Italia. L’incidenza settimanale a livello nazionale sale infatti a 353 casi ogni 100.000 abitanti contro i 307 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente.

Nel periodo 26 ottobre-8 novembre, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 0,88 (range 0,74-1,19), in leggero aumento rispetto alla settimana precedente – quando è stato pari a 0,83 – ma al di sotto della soglia epidemica dell’unità. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero Salute.

🤒 Online il secondo bollettino #Influnet della stagione 2022-2023 📌stabile e sopra soglia il numero di casi riferibili a sindromi simil-influenzali: 4,8 casi per mille assistiti

📌bambini sotto i 5 anni i più colpiti: 15,1 casi per mille (in calo)https://t.co/GMO58arOvR pic.twitter.com/raWD4MxERt — Istituto Superiore di Sanità (@istsupsan) November 11, 2022

Cresce occupazione malati Covid nei reparti e intensive

Cresce la presenza dei malati di Covid in ospedale. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 2,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 17 novembre) rispetto al 2,0% (al 10 novembre). Anche il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 11,0% (rilevazione al 17 novembre) rispetto al 10,0% (dato al 10 novembre). E’ quanto emerge dal report settimanale Iss-Ministero della Salute sull’andamento settimanale dei contagi di Covid-19 in Italia.

Fonte: Ansa