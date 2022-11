Covid, Iss: “Rt scende a 0,95. Cala l’occupazione in intensiva e area medica”

Pochi cambiamenti sull’andamento del Covid in Italia nell’ultima settimana. L’incidenza è stabile mentre l’RT è in diminuzione rimanendo sotto la soglia. Cala inoltre l’occupazione sia in area intensiva, sia in area medica. Lo rivelano i dati dell’Istituto Superiore della Sanità (ISS) e del Ministero della Salute.

I dati del monitoraggio settimanale Iss sul Covid-19

Resta sostanzialmente stabile l’incidenza settimanale a livello nazionale dei casi di Covid-19: 307 ogni 100.000 abitanti contro 283 ogni 100.000 abitanti della settimana scorsa. Nel periodo 19 ottobre-01 novembre 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,83 (range 0,77-0,91), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (quando è stato pari a 0,95) e al di sotto della soglia epidemica dell’unità. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sul Covid-19.

#covid19 🦠dati monitoraggio

📉Incidenza settimanale stabile: 307 casi su 100mila abitanti

👉🏿Rt scende a 0,83

🏥Occupazione intensive scende al 2,0%

Leggi il comunicato ➡️https://t.co/uiOJMgu254 — Istituto Superiore di Sanità (@istsupsan) November 11, 2022

Iss: “Cala occupazione intensive al 2% e area medica al 10%”

Diminuisce l’occupazione complessiva dei posti letto ospedalieri da parte di pazienti Covid. Il tasso di occupazione in terapia intensiva scende al 2,0% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 10 novembre) contro il 2,4% (rilevazione al 3 novembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende invece al 10,0% (rilevazione al 10 novembre) contro il 10,4% (rilevazione al 03 novembre).

Fonte: Ansa