Cade da un’impalcatura, operaio perde la vita

Il fatto si è verificato nel cantiere di una casa in ristrutturazione nella frazione Sant'Anna a Roascio, in provincia di Cuneo

Seconda vittima di un incidente sul lavoro nel giro di una settimana in Piemonte. Dopo il 32enne deceduto nell’alessandrino il 2 aprile scorso, oggi ha perso la vita un operaio sessantenne.

Volo nel vuoto

Il fatto di oggi si è verificato nel cantiere di una casa in ristrutturazione in frazione Sant’Anna a Roascio, in provincia di Cuneo. Fatale per il muratore un volo nel vuoto, da almeno sei metri di altezza, dopo il quale sarebbe morto su colpo. L’allarme per l’incidente sul lavoro è stato dato verso le 17 e sono intervenuti i carabinieri di Ceva e i vigili del fuoco di Mondovì e Ceva, oltre allo Spresal dell’Asl Cn1.

L’altro decesso

Davide Scanio, originario della Sicilia, è morto sul posto di lavoro, agganciato da un macchinario che l’ha scaraventato a terra, lo scorso 2 aprile. L’operaio era impegnato vicino a un macchinario – questa la prima ricostruzione – che dopo averlo agganciato, lo ha sbattuto con violenza a terra – la morte sarebbe stata immediata. Ma saranno le indagini dei carabinieri e dello Spresal ad approfondire la dinamica ed eventuali responsabilità dell’incidente.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.