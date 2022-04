Onu, Russia sospesa dal Consiglio dei diritti umani

L’Assemblea Generale delle Nazioni unite ha approvato con 93 voti a favore la richiesta degli Usa di sospendere la Russia dal Consiglio dei diritti umani di Ginevra. Nella bozza di risoluzione – tra i co-sponsor c’è anche l’Italia – si chiede di “sospendere il diritto della Russia di far parte” del Consiglio esprimendo “grave preoccupazione per la crisi umanitaria in Ucraina, in particolare per le notizie di violazioni e abusi del diritto internazionale umanitario da parte di Mosca”.

Linda Thomas-Greenfield: “Voto storico”

“Il voto di oggi è stato storico“, ha detto l’ambasciatrice americana alle Nazioni unite Linda Thomas-Greenfield, “è senza precedenti che l’Assemblea generale abbia votato per sospendere un membro permanente del Consiglio di Sicurezza dal Consiglio per i diritti umani, ed è stato davvero straordinario”. “Siamo riusciti di nuovo a isolare la Russia, a condannarla e a sostenere il popolo ucraino”, ha aggiunto.

Il Consiglio

Il Consiglio dei Diritti umani, composto da 47 stati membri e con sede a Ginevra, è stato creato nel 2006 in sostituzione della Commissione per i Diritti umani, con il compito di promuovere il rispetto universale e la protezione dei diritti umani, di intervenire in caso di loro violazione e di favorire il coordinamento delle strutture operanti nel sistema Nazioni Unite.

Indagine su Bucha

Un’indagine sulle circostanze della morte di persone vestite in abiti civili che sono state trovate morte a Bucha dalle autorità ucraine dopo il ritiro dell’esercito russo è “il prossimo passo”: lo ha detto un alto funzionario delle Nazioni Unite durante una visita alla città vicino a Kiev. “Il mondo è già profondamente scioccato”, ha detto il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari Martin Griffiths a un funzionario del municipio di Bucha.

