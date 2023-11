Bombe su Gaza, colpito un campo profughi

Secondo il Ministero della Sanità di Hamas, i morti sarebbero 45 nel raid che ha colpito il campo profughi di Maghazi, nella Striscia di Gaza. Intanto la Mezzaluna rossa ha riferito di bombe vicino un ospedale: ci sarebbero morti e feriti. Israele ha invece riferito di aver colpito in tutto 2.500 obiettivi di Hamas.

Gaza, raid su un campo profughi

Sono 45 le persone uccise e un centinaio quelle rimaste ferite nel bombardamento israeliano nel campo profughi di Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza. Questa la stima del ministero della Sanità di Hamas dopo che fonti mediche avevano parlato di 33 morti e altri di oltre 50. “Il numero dei martiri nel massacro di Maghazi è salito a 45“, ha dichiarato il ministero in un comunicato. Il portavoce del ministero, Ashraf al-Qudra, aveva inizialmente riferito che “più di 30 martiri” erano stati portati in ospedale “dopo il massacro commesso dall’occupazione nel campo di Maghazi”. La maggior parte delle vittime “sono bambini e donne”, ha aggiunto il ministero, affermando che le case sono state prese direttamente di mira.

Mezzaluna rossa: “Bombe vicino un ospedale”

L’organizzazione umanitaria Mezzaluna rossa palestinese (Prcs) ha riferito su X che un edificio vicino all’ospedale al-Quds è stato colpito provocando morti e feriti, senza specificarne il numero. “Un edificio situato a circa 50 metri dall’ospedale al-Quds e dalla sede dell’associazione nell’area di Tal al-Hawa è stato preso di mira, causandone la distruzione e provocando diversi feriti e martiri”, ha riferito l’organizzazione sui social.

Israele: “Colpiti obiettivi di Hamas”

“Sono stati oltre 2.500 gli obiettivi terroristici colpiti nella Striscia”, dall’inizio delle operazioni a Gaza in attacchi via terra, via mare e dal cielo. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui i soldati stanno continuando “ad eliminare terroristi in combattimenti ravvicinati e attacchi aerei sulle infrastrutture di Hamas, depositi di armi, posti di osservazione e centri di comando e di controllo nella Striscia”-,

Fonte: Ansa