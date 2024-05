California, blitz della Polizia tra i manifestanti pro-Gaza

Continuano, negli Stati Uniti, le agitazioni pro-Gaza tra gli studenti universitari. La Polizia ha fatto irruzione nel campus universitario dell’Università della California, arrestando decine di persone. Lo ha riferito la Cnn, tramite la propria troupe presente sul posto. Tensioni, nella giornata di ieri, anche nell’Università dell’Arizona.

Ucla, l’operazione della Polizia

Le troupe della Cnn sul sito dell’accampamento dell’Ucla hanno visto decine di manifestanti arrestati dagli agenti della California Highway Patrol. I manifestanti stavano tentando di rinforzare la barricata mentre la polizia l’ha sfondata. Gli agenti stanno portando i manifestanti detenuti sugli autobus che la polizia ha parcheggiato a circa un miglio dal campus.

La Cnn ha visto un gruppo di agenti di polizia entrare dentro la Royce Hall nell’università di Ucla per raggiungere l’accampamento dei manifestanti pro-Palestina. L’emittente tv sostiene di aver visto membri delle forze dell’ordine sparare con quelli che sembrano proiettili di gomma. Gli agenti hanno quindi completamente smantellato l’accampamento all’interno del campus, rimuovendo tutte le tende.

Il blitz

Un gruppo di 100 manifestanti restano nella zona gridando slogan come “ci raggrupperemo”, circondati da una quarantina di poliziotti in assetto anti-sommossa. Un video circolato sul web mostra la polizia che carica una catena umana di manifestanti e sfonda le barricate create dagli studenti pro-palestinesi. Si sentono grida di sottofondo. Gli agenti hanno usato anche ‘cannoni sonori’ e proiettili di gomma contro i manifestanti.

Il caso Arizona

La Polizia dell’Arizona ha sparato anche ieri pomeriggio proiettili di gomma e al peperoncino contro manifestanti alla University of Arizona durante le proteste di gruppi di filo-palestinesi e filo-israeliani: lo ha reso noto il presidente dell’ateneo, Robert Robbins, come riporta la Cnn. Le forze dell’ordine hanno fatto un “uso minimo” di proiettili al peperoncino, proiettili di gomma e hanno indossato attrezzature tattiche di sicurezza “per disperdere la folla.,,non avevano altra scelta se non quella di adottare misure significative” di fronte alle “azioni pericolose” di centinaia manifestanti, ha affermato Robbins in un comunicato.

Gli arresti

Almeno 19 persone sono state arrestate ieri pomeriggio all’Università del Texas, a Dallas, dopo che le forze dell’ordine hanno sgombrato un accampamento di manifestanti filo-palestinesi: lo riporta il Guardian, che cita un canale di notizie locale. Secondo quest’ultimo, non è chiaro se tutti gli arrestati fossero studenti.

Numerose persone sono state arrestate ieri sera durante una protesta filo-palestinese al Dartmouth College, ad Hanover, nello Stato del New Hampshire: lo riporta la Cnn. Un video trasmesso dall’emittente locale Wmur-Tv mostra la polizia mentre allontana i manifestanti dalla folla radunata sul Dartmouth Green e li trattiene con le mani legate da fascette di plastica. I manifestanti intanto gridano “Palestina libera”.

Campus riaperto

L’Università della California (Ucla) ha riaperto il campus dopo averlo chiuso temporaneamente perché “manifestanti estranei alla scuola” stavano protestando vicino agli edifici, come riporta la Cnn. In un post l’Università ha riferito che i manifestanti erano radunati all’incrocio tra Jefferson Boulevard e Figueroa Street e non era chiaro per cosa stessero protestando. Poco dopo le 21 ora locale, l’Ucla ha dichiarato che i manifestanti avevano lasciato l’area e che il campus era stato riaperto a “studenti, personale, docenti e ospiti registrati”.

La situazione a Los Angeles

All’Università della California (Ucla), a Los Angeles, dove c’è una grande presenza di forze dell’ordine, la polizia ha dichiarato la manifestazione filo-palestinese vicino al campus un’assemblea illegale, ha detto una fonte alla Cnn. L’emittente sottolinea che questo è un passo generalmente intrapreso prima che alle persone venga ordinato di disperdersi o affrontare l’arresto. In precedenza il dipartimento di polizia di Los Angeles ha emesso un “allarme tattico” in tutta la città relativo all’accampamento filo-palestinese vicino all’Ucla, ha detto alla Cnn una fonte delle forze dell’ordine. Nelle ultime 24 ore centinaia di manifestanti sono stati arrestati mentre continuano le proteste nei campus americani contro la guerra a Gaza.

Fonte: Ansa