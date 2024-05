Netanyahu: “No all’accordo con Hamas sulla fine della guerra”

La guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 208. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha detto al segretario di stato Usa Antony Blinken che non accetterà un accordo con Hamas che includa la fine della guerra.

Blinken: “Usa determinati ad ottenere ora l’accordo Israele-Hamas”

Gli Stati Uniti sono “determinati” a ottenere “ora” un accordo tra Israele e Hamas. Lo ha detto il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, da Tel Aviv, poco prima di iniziare i colloqui con la leadership di Israele.

“Anche in questi tempi molto difficili siamo determinati a ottenere un cessate il fuoco che riporti a casa gli ostaggi – e a ottenerlo ora. E l’unica ragione per cui un accordo potrebbe non essere raggiunto è Hamas”, ha detto Blinken. “Non ci fermeremo finché non vi riunirete ai vostri cari, quindi per favore siate forti, mantenete la fede, saremo con voi ogni singolo giorno finché non avremo portato a termine tutto questo”.

Gaza, Netanyahu dice no ad accordo fine guerra con Hamas

Il premier Benyamin Netanyahu ha detto al segretario di stato Usa Antony Blinken che non accetterà un accordo con Hamas che includa la fine della guerra. Lo ha riferito il giornalista Barak Ravid su Axios che cita fonti Usa e israeliane. Secondo Netanyahu – ha continuato – se Hamas non abbassa le sue richieste non ci sarà accordo e Israele entrerà a Gaza.

Ufficio Netanyahu “Operazione Rafah non dipende da nulla”

“L’operazione a Rafah non dipende da nulla”. Lo ha reso noto, in riferimento all’incontro con il segretario di stato Usa Antony Blinken, l’ufficio di Benyamin Netanyahu al Times of Israel confermando che l’azione “avverrà”. “Il premier lo ha detto chiaramente al segretario di stato Usa Antony Blinken”, ha aggiunto. Un’altra fonte israeliana, riferita sempre da Times of Israel, ha fatto sapere che Netanyahu ha chiarito a Blinken che Israele “è interessato a un accordo e al tempo stesso a rovesciare Hamas”.

Fonte: Ansa