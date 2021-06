Diminuisce il numero di nuovi casi di positività al Coronavirus nelle ultime 24 ore, mentre resta stabile il rapporto tamponi-positivi. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

I dati

Sono 24 in meno di ieri, 927, i nuovi contagiati. Rispetto a 24 ore fa, è minore anche il numero di tamponi effettuati, 188.191. Questo comporta che il tasso di positività sia pressoché uguale, a 0,49%. I decessi calano di due unità, scendendo da 30 a 28. I guariti sono 6.566, gli attuali positivi di 6.310 – in totale 62.309.

La pressione sugli ospedali continua ad allentarsi. Nei reparti ordinari sono presenti 2.027 pazienti, 113 in meno rispetto al numero rilevato ieri. Anche nelle terapie intensive si verifica una riduzione, con 328 degenti. In isolamento domiciliare sono 59.954 persone. Per quanto riguarda le singole regioni, la Regione con il maggior numero di casi oggi è la Lombardia (155), seguita da Sicilia (119) e Campania (112).

Ritorno graduale

“Siamo ancora dentro una battaglia che stiamo affrontando con ogni energia, che ci vede chiaramente in una situazione diversa rispetto alle settimane precedenti, ma che dobbiamo continuare assolutamente a non sottovalutare. Siamo nelle condizioni di poter gradualmente tornare ad abitudini che avevamo dovuto per forza mettere da parte per una fase lunga”, ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza.

