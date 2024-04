Disturbi dello spettro autistico: i numeri dell’Italia

La Fondazione italiana per l'autismo (Fia) lancia la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #sfidAutismo24 per finanziare la ricerca sulla diagnosi precoce

In Italia soffre di un disturbo dello spettro autistico un bambino su 77 nella fascia d’età compresa fra 7 e 9 anni e i maschi sono 4,4 volte più colpiti rispetto alle femmine, come indicano le stime più recenti diffuse dal ministero della Salute. Sono inoltre circa 500mila le famiglie nelle quali è presente almeno una persona con disturbi dello spettro autistico.

La giornata

E’ il quadro che emerge in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, che si celebra il 2 aprile e che vedrà i monumenti illuminarsi di blu. Gli studi epidemiologici internazionali registrano un incremento generalizzato dei casi, nel quale gioca comunque un ruolo importante la maggiore formazione dei medici, i nuovi criteri per la diagnosi e la maggiore conoscenza del disturbo da parte della popolazione generale, rileva il ministero della Salute, sulla base dei dati dell’Osservatorio per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico coordinato dal ministero con l’Istituto Superiore di Sanità.

I dati

Al momento i dati indicano che i disturbi dello spettro autistico colpiscono 1 bambino di 8 anni su 54 negli Stati Uniti, 1 su 86 in Gran Bretagna e 1 su160 in Danimarca e in Svezia. Ancora pochi i dati relativi agli adulti, che in Gran Bretagna segnalano una prevalenza di 1 su 100. I disturbi si manifestano fra i 14 e i 28 mesi di età e sono caratterizzati da deficit nella comunicazione e nell’interazione sociale e modelli di comportamenti, interessi o attività ristretti e ripetitivi. I sintomi possono essere molti diversi e si manifestano in modo variabile nel tempo.

La campagna

Finanziare la ricerca sulla diagnosi precoce dell’autismo è cruciale per interventi personalizzati efficaci, dare continuità ai percorsi di cura e garantire l’inclusione scolastica: lo rileva la Fondazione Italiana per l’Autismo alla vigilia della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo e annunciando la nuova edizione della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #sfidAutismo24, organizzata dalla stessa dalla Fia. Fondata nel 2015, la Fondazione ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e finanziare progetti di ricerca per individuare precocemente i disturbi dello spettro autistico e promuovere interventi clinici basati sull’evidenza, supportati da esperti scientifici. La nuova campagna di raccolta fondi si apre con la Rai che – dice la Fia in una nota – attraverso la direzione per la Sostenibilità “dedicherà un ampio spazio a questa tematica su tutte le reti a partire dal primo fino al 7 aprile”. La campagna proseguirà fino al 14 aprile su altre emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali. Dal primo al 14 aprile si potranno donare 2 euro inviando un Sms al numero solidale 45585 da cellulari WindTre,Tim, Vodafone, iliad,PosteMobile, Coop Voce e Tiscali; si potrà contribuire con 5 o 10 euro con le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb, Tiscali, Geny Communications e, sempre dalla rete fissa, sono possibili donazioni da 5 euro da Twt Group, Unidata, Convergenze, PosteMobile. E’ attivo infine il Telefono blu, la linea telefonica gratuita finanziata dalla Fia e gestita dall’Associazione nazionale genitori di persone con autismo, Angsa, per sostenere ed orientare i famigliari di bambini e adulti con autismo. E’ contattabile dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:30, al numero 800 03 18 19 o all’indirizzo mail telefonoblu@angsa.it.

Fonte Ansa