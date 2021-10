Bollettino Covid: 3.405 nuovi casi, 52 decessi

Scendono i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari. Effettuati in un giorno 293.469 tamponi, tra molecolari e antigenici

Diminuiscono i nuovi casi di positività al Covid registrati in un giorno, mentre le vittime sono una in più di ieri. Ricoveri ancora in in calo. E’ quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute.

I dato bollettino

I nuovi casi Covid individuati nelle ultime 24 ore sono 3.405, rispetto ai 3.804 del giorno prima, mentre i decessi salgono dai 51 di ieri ai 52 odierni.

Sono stati effettuati 293.469 tamponi, tra molecolari e antigenici, quando il giorno precedente erano stati 308.836. Il tasso di positività si mantiene stabile all’1,2%.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 429, 11 in meno di ieri, mentre quelli nei reparti ordinari sono 3.118 (-87).

