Prosegue il trend di calo dei casi Covid in Italia e in cinque Regioni non si registrano decessi nelle ultime 24 ore.

I dati

I nuovi contagi sono 2.199, contro i 1.896 di ieri ma soprattutto i 2.897 di una settimana fa. I tamponi effettuati sono 218.738, duemila in meno rispetto a 24 ore fa, e il tasso di positività risale leggermente all’1% dallo 0,85%. Tornano sotto quota cento i decessi, 77 oggi (ieri 102), per un totale di 126.767 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Continua la discesa dei ricoveri, con le terapie intensive che sono 27 in meno (ieri -71) con 24 ingressi del giorno, e calano a 661. In discesa anche i ricoveri ordinari, 303 in meno (ieri -225), 4.382 in tutto. Sono i dati contenuti nel bollettino quotidiano del Ministero della Salute sulla diffusione del Coronavirus nel nostro Paese.

Zero decessi

Nelle Marche, in Trentino, in Valle d’Aosta, in Friuli-Venezia Giulia e in Basilicata non è stato registrato nessun decesso correlato al Covid nelle ultime 24 ore. Accade per il secondo giorno consecutivo e per la quinta volta nel mese di giugno nelle Marche, così dal terzo bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale. I decessi dall’inizio della crisi pandemica restano a 3.024, sei dall’inizio del mese. La caselle dei decessi resta vuota per il terzo giorno consecutivo in Trentino, si apprende dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

