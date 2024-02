“Potranno presentare istanza gli enti pubblici proprietari di istituti e luoghi della cultura. Quindi musei, biblioteche, archivi, area archeologiche, complessi monumentali situati in Friuli Venezia Giulia. – puntualizza Anzil -. I contributi che potranno ottenere sono compresi tra 20.000 euro e 100.000 euro. Importi che permetteranno di sviluppare importanti progetti per tutto il nostro territorio. Contiamo di riuscire a dare riscontro ad almeno un centinaio di esigenze“. Le domande potranno essere presentate dal 12 febbraio all’11 aprile compreso. “Gli interventi finanziabili coprono diversi ambiti di intervento. E sono tutti finalizzati al sostegno della digitalizzazione per la pubblica amministrazione. Così da ottenere una migliore interoperabilità tra pubblico e privato. Una migliore accessibilità e utilizzo dei servizi pubblici digitali. L’armonizzazione dei sistemi locali. Lo sviluppo delle tecnologie digitali nei servizi”, aggiunge Anzil.

Tesori per tutti

Sostiene Barbara Zilli: “Grazie a questo nuovo bando, gli operatori culturali potranno implementare il sito web dell’istituto. Oltreché realizzare un punto informativo da remoto. E, aspetto di non poco conto, installare strumenti specifici per un’esperienza di visita dedicata alle persone con disabilità. Tutto nell’ottica di rendere moderno, attuale e più semplice l’accesso al nostro ricchissimo patrimonio culturale”. L’esigenza di accessibilità riguarda l’intero territorio nazionale. A partire dall’istruzione. Sono ancora molte, infatti, le barriere fisiche presenti nelle scuole italiane. Solamente il 40% risulta accessibile per gli alunni con disabilità motoria. La situazione appare migliore nel Nord dove si registrano valori superiori alla media nazionale (44% di scuole a norma), mentre peggiora, raggiungendo i livelli più bassi, nel Mezzogiorno (36%). La regione più virtuosa è la Valle d’Aosta. Con il 74% di scuole accessibili. Di contro la Liguria e la Campania si distinguono per la più bassa presenza di scuole prive di barriere fisiche (rispettivamente 29% e 30% delle scuole). La situazione è analizzata dal rapporto Istat sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Stop alle barriere