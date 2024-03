Terremoto in Friuli: scossa da 4.5

Il sisma è stato distintamente avvertito anche in Veneto. Epicentro individuato nella zona di Tramonti di Sopra, vicino Pordenone

Terremoto di magnitudo 4.5, stando ai dati Ingv, avvertito distintamente nella provincia di Pordenone, in Friuli-Venezia Giulia. La scossa sarebbe stata avvertita distintamente anche in Veneto. Decine le telefonate ai numeri di emergenza ma, fin qui, non sono stati segnalati danni a cose o persone.

Terremoto in Friuli

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 secondo i dati Ingv è stata registrata questa sera con epicentro a 4 chilometri a Nord di Tramonti di Sopra (Pordenone). Il sisma è stato registrato alle 22.19 a una profondità di 12 chilometri. Il terremoto è stato avvertito chiaramente in tutta la regione, da Pordenone a Udine, a Trieste.

Il punto

Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la scossa avrebbe avuto l’epicentro a Socchieve (Udine), piccolo comune della Carnia, a una profondità di dieci chilometri. La spallata è stata avvertita nettamente – anche in Veneto, in Trentino Alto Adige e nelle confinanti Austria e Slovenia – e i centralini dei vigili del fuoco hanno ricevuto decine e decine di telefonate. Al momento non si registrano danni a persone o cose.

Fonte: Ansa