Addio a Peter Higgs, Nobel per il bosone che porta il suo nome

La comunità scientifica in lutto per la morte del fisico Peter Higgs, Premio Nobel nel 2013 per la rilevazione del bosone noto come “particella di Dio”, in grado di conferire massa alle particelle elementari. Lo scienziato aveva teorizzato la sua scoperta già negli anni Sessanta. Il suo decesso è stato annunciato dall’Università di Edimburgo.

Addio a Peter Higgs

È scomparso all’età di 94 anni il fisico britannico Peter Higgs, insignito del premio Nobel per la fisica nel 2013 per aver previsto nel 1964 l’esistenza della cosiddetta ‘particella di Dio’, il bosone di Higgs, grazie al quale tutte le altre particelle possono avere una massa. Lo annuncia l’Università di Edimburgo. Nella nota si conferma che il professor Peter Higgs è deceduto a casa propria lunedì 8 aprile dopo una breve malattia.

Fonte: Ansa