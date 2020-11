Usa 2020, Georgia: Biden batte Trump dopo il riconteggio

Alla fine del riconteggio dei 5 milioni di voti espressi nello Stato della Georgia, Joe Biden si è riconfermato in testa su Donald Trump. Se tale risultato sarà certificato, il democratico avrebbe compiuto l’impresa di espugnare una delle tradizionali roccaforti repubblicane, impresa che non riuscì nemmeno a Barack Obama. L’ultimo democratico a riuscirvi fu Bill Clinton nel 1992.

Visto, però, lo stretto margine del vantaggio di Biden, la campagna di Trump può richiedere ancora una volta di ricontare i voti. Una richiesta che dovrà essere avanzata entro il 24 novembre. A decidere se accettare o meno la richiesta dovrà essere una Corte di giustizia.

Risultati Georgia: Biden 49,5%,Trump 49,3%

Il riconteggio nello Stato della Georgia conferma la vittoria di un soffio dell’ex vice di Obama su Donald Trump, staccato solo di 0,2 punti. L’ex vice presidente si attesta al 49,5%, Trump al 49,3%. In valori assoluti Biden alla fine del riconteggio manuale ha conquistato 2.475.141 voti contro i 2.462.857 di Trump, dunque 12.284 voti in più. Un risultato molto simile a quello che era emerso dal primo scrutinio attraverso le macchine elettorali, anche se con qualche voto in meno per Biden.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.