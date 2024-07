Il saluto di Zelensky al Presidente Biden

"L'Ucraina è grata al presidente Biden per il suo incrollabile sostegno alla lotta per la libertà dell'Ucraina" ha scritto Zelensky salutando Biden dopo l'annuncio del ritiro del Presidente Dem

I commenti del presidente Ucraino Zelensky e del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, all’annuncio del ritiro di Joe Biden dalla corsa presidenziale.

Zelensky: “Saremo sempre grati alla leadership di Biden”

“L’Ucraina è grata al presidente Biden per il suo incrollabile sostegno alla lotta per la libertà dell’Ucraina, che, insieme al forte sostegno bipartisan negli Usa, è stato e continua ad essere fondamentale. Negli ultimi anni sono state prese molte decisioni forti e saranno ricordate come passi coraggiosi compiuti dal presidente Biden in risposta a tempi difficili. E rispettiamo la sua dura ma forte decisione di oggi. Saremo sempre grati alla sua leadership. Ha sostenuto il nostro Paese nel momento più drammatico della storia, ci ha aiutato a impedire a Putin di occupare il nostro Paese”. Così il presidente ucraino Zelensky su X.

Medvedev: “Biden out, obiettivi militari saranno raggiunti”

“Biden è fuori. Gli auguriamo buona salute. Gli obiettivi dell’operazione speciale militare saranno raggiunti”. Così il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, commenta sul proprio canale Telegram il ritiro di Joe Biden alla corsa per la Casa Bianca.

Fonte: Ansa