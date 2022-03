Maltempo: ancora neve in Molise, temperature fino a meno 8

In netto calo le temperature: 3 gradi sotto zero a Campobasso, 8 gradi sotto zero invece nelle località di montagna come Campitello Matese e Capracotta (Isernia)

Nuova ondata di maltempo sul Molise. Dalla notte scorsa nevica anche a quote collinari e non mancano disagi soprattutto sulle strade di montagna. In netto calo le temperature: stamattina 3 gradi sotto zero a Campobasso, 8 gradi sotto zero invece nelle località di montagna come Campitello Matese e Capracotta (Isernia).

Maltempo in Molise

A Campobasso dall’alba è scattato il piano neve della Sea, la società comunale che gestisce il servizio, per garantire la viabilità cittadina. Con l’intensificarsi delle precipitazioni sono stati chiamati in servizio tutti i mezzi operativi. Le squadre di operatori hanno spalato la neve dagli ingressi di tutti gli Istituti scolastici cittadini. “Non si registrano particolari disagi – fanno sapere dalla Sea – ma si consiglia di prestare prudenza”.

Niente a che vedere, comunque, rispetto alla nevicata record del 2019 quando a Capracotta scesero quasi due metri di neve.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.