Australia: migliaia di evacuati a Sydney per le inondazioni

Non si placa l’ondata di maltempo che ha investito il Sud dell’Australia. Migliaia di residenti di Sydney sono stati chiamati a evacuare le loro case, nel terzo giorno di fila di piogge torrenziali, inondazioni e colate di fango.

Più di 200 millimetridi pioggia sono caduti su molte aree; alcune anche fino a 350 mm, ha affermato il ministro dei servizi di emergenza del New South Wales, Steph Cooke, citando i dato raccolti dall’Ufficio di Meteorologia e avvertendo dei rischi di inondazione lungo i fiumi Nepean e Hawkesbury.

“Il terreno è saturo, i fiumi scorrono veloci e le dighe traboccano”, ha affermato Carlene York, funzionario dei servizi di emergenza statali, riportata da Ansa. “Non c’è spazio perché l’acqua rimanga nelle dighe. Stanno iniziando a fuoriuscire. I fiumi scorrono molto veloci e molto pericolosi. E poi abbiamo il rischio di inondazioni improvvise, a seconda di dove si trovano le piogge”, ha aggiunto il commissario per i servizi di emergenza statali.

Parts of Sydney told to evacuate as floodwaters rise across the city. It’s just not Mumbai esp for people form gutter North . pic.twitter.com/ka4EkHwJJO

