Sos strada. Secondo i dati Istat in dieci anni si sono quadruplicati in Italia i clochard. Da 125 mila a 500 mila. Boom di persone senza fissa dimora o che vivono nei campi attrezzati e negli insediamenti tollerati o spontanei. La crescita è esponenziale. Si tratta di quelle che l’Istituto nazionale di statistica definisce “popolazioni speciali“. E che rappresentano un universo variegato. E di difficile intercettazione sul territorio. Nell’ambito della “rilevazione censuaria che ha richiesto un importante cambio di paradigma metodologico”. Conteggio I censimenti delle “popolazioni speciali”, infatti, sono cambiati nel tempo. Fino allo scorso anno i clochard erano rilevati con tecnica “point in time”. Accadde così la prima volta nel 1991. E in seguito, nel 2011. In pratica ai senza fissa dimora e ai senza tetto si applicava una rilevazione “ad hoc”. Effettuata nel corso di una notte nei grandi comuni. Con l’obiettivo di individuarne il maggior numero possibile. Poi il metodo è cambiato nel 2021. Perciò nell’ultimo censimento, lo scorso anno, sono stati utilizzati (come fonte) i registri. Dai quali è stato possibile dedurre le informazioni anagrafiche sui clochard. A completamento del conteggio. E della definizione della struttura demografica della popolazione censita.

Una storia di rinascita

In un quadro generale a tinte fosche diventa testimonianza di speranza una storia di rinascita nella Marche. E’ la vicenda di un imprenditore. Cade in miseria e dorme su panchina. “Vorrei solo lavorare”, racconta. E viene aiutato dai City Angels. Un calvario iniziato da una truffa subita. Gli clonano la Postepay, prosciugandogli tutti i suoi risparmi. E da tre settimane si ritrova a vivere per strada, ad Ancona. Le panchine di piazza Cavour sono il suo letto. E’ la storia di Alexander Slonim, 62 anni. In passato traduttore e imprenditore che si occupava di import/export, Nativo della Germania ma di cittadinanza italiana. “Non sono un clochard. M a mi stanno facendo vivere così – racconta-. Sono un imprenditore che negli ultimi mesi ha avuto molta sfortuna. E quando ho chiesto aiuto alle istituzioni ho trovato tutte le porte chiuse. M i hanno detto che un posto per me nelle strutture di prima accoglienza non c’è. Cerco solo un lavoro per rimettermi in carreggiata. E un appoggio per vivere dignitosamente“.

In cerca di un lavoro

Slonim è rientrato in Italia cinque mesi fa, dalle Canarie. Lì aveva provato a buttarsi sul commercio di cibo italiano. “Non mi è andata bene – spiega all’Ansa – così ho deciso di tornare in Italia. Con un po’ di soldi che mi hanno permesso di pagarmi da dormire e da mangiare. In attesa di trovare un lavoro. Sono finito ad Ancona per caso, prendendo il primo treno che ho trovato in stazione. A giugno sono stato a Milano. Dove avevo un appuntamento di lavoro, che non è andato a buon fine. E lì mi hanno prelevato 1.500 euro che avevo nella mia Postepay. Me l’hanno clonata. Ho fatto denuncia. Ma non è stato possibile risalire ai responsabili“. Così il 62enne ha iniziato a vivere per strada. Cercava aiuto e ha trovato su internet l’associazione dei City Angels.

Aiuto