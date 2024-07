Sos caldo: Croce Gialla di Ancona al fianco delle persone fragili

L'iniziativa dell'associazione di pronto soccorso e assistenza onlus: in via Ragusa locali climatizzati aperti gratuitamente. Negli ultimi giorni diverse persone hanno accusato malori

Locali climatizzati aperti gratuitamente per le persone fragili alla Croce Gialla di Ancona nei giorni più caldi.

Riparo al fresco

Come in passato, la Croce Gialla, forte dell’esperienza maturata con il progetto Elios promosso dal Comune, riapre i suoi locali climatizzati in via Ragusa (dalle 8 alle 20) ad Ancona per offrire rifugio gratuito alle persone più in difficoltà, in particolare anziani, bambini o alle prese con patologie croniche. I volontari della Croce Gialla saranno a disposizione per offrire acqua fresca, assistenza e supporto a chiunque ne abbia bisogno.

Le temperature

Nelle Marche, secondo le previsioni della Protezione civile regionale, le temperature continueranno a “mantenersi su valori elevati con valori minimi superiori ai 20 gradi tipici delle notti tropicali e massime superiori ai 35 gradi tipici delle giornate torride” con picchi domani e dopodomani a Macerata (39 e 40 gradi), Ascoli Piceno (36 e 38 gradi) e Pesaro (38 gradi) ma anche valori di 27 gradi alle 5 di mattina previsti ad Ancona e 26 gradi a Macerata.

Malori in serie

In questi giorni si registrano malori in serie anche nel capoluogo marchigiano che hanno reso necessari interventi anche della Croce Gialla: ieri una 22enne ha accusato un malore all’interno della stazione ferroviaria; un 77enne è quasi svenuto in spiaggia al Passetto ed è stato trasportato in ospedale. Oggi, dentro un supermercato, un 76enne ha perso i sensi, è caduto e poi è stato soccorso dai sanitari; altro intervento per una 90enne svenuta all’interno di un negozio di parrucchieri.

Fonte Ansa