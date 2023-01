Diritto di tutti

Le vacanze non come privilegio di pochi ma come diritto per tutti, dunque. La diocesi di Bolzano-Bressanone apre le iscrizioni per le ferie al mare di famiglie, giovani e anziani. Anche nella stagione estiva 2023, la Caritas diocesana di Bolzano-Bressanone propone a famiglie, bambini e giovani di trascorrere insieme qualche settimana di vacanza. Per vivere un’esperienza nella quale a sole, spiaggia e mare si unisce anche tanto divertimento. Diverse le proposte di animazione e condivisione. Per le quali le iscrizioni si aprono a gennaio. E proseguiranno fino a esaurimento dei posti disponibili. “La vacanza è qualcosa di importante per tutti, perché tutti hanno bisogno di un tempo utile per ritemprare le forze del corpo e dello spirito. Approfondendo il cammino spirituale”, ha evidenziato Papa Francesco in un Angelus.

Vacanze per bambini

Le famiglie in cerca di relax, spiega la Caritas diocesana, possono scegliere di soggiornare in pensione completa nel complesso turistico “12 Stelle Village” a Cesenatico. Oppure nella struttura ricettiva Villa Oasis a Caorle. O soggiornare nei bungalow adiacenti. Per gli anziani invece è possibile godere di soggiorni in compagnia a Villa Oasis, a inizio e fine estate. Bambine e bambini e adolescenti, riferisce il Sir, possono trascorrere due settimane di vacanza senza i genitori. Affidati a supervisori ben preparati, nel villaggio turistico “Josef Ferrari” di Caorle. Oppure a Cesenatico al “12 Stelle Village”. Parlando all’Angelus da Lorenzago, San Giovanni Paolo II aveva in qualche modo fissato i concetti del “magistero delle vacanze”. Rilevando come “presi dal ritmo sempre più veloce della vita quotidiana, abbiamo tutti bisogno ogni tanto di fare sosta e di riposarci. Concedendoci un po’ più di tempo per riflettere e pregare. Presentandoci il Signore che benedice il giorno dedicato per eccellenza al riposo, la Bibbia vuole far notare il bisogno che l’uomo ha di dedicare una parte del suo tempo all’esperienza della libertà dalle cose. Per rientrare in se stesso. E coltivare il senso della propria grandezza e dignità in quanto immagine di Dio“.