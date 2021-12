L’Avvento come dono. L’appuntamento è per il 12 dicembre. Terza domenica di Avvento. Nelle parrocchie e nelle chiese aperte al pubblico della diocesi di Bolzano-Bressanone si raccoglie l’Offerta di Avvento. “Questa tradizionale colletta – spiega una nota della diocesi- è un segno concreto con cui la comunità cristiana esprime il suo legame. E la sua volontà di partecipare in modo solidale alle esigenze della Chiesa locale. Nel 2020 l’Offerta di Avvento in diocesi ha permesso di raccogliere un importo complessivo di 76.074,74 euro“. Un esempio di condivisione e carità sulle orme di papa Francesco e della Chiesa “ospedale da campo”.

Avvento solidale

“Rinnoviamo anche quest’anno l’invito alla comunità ecclesiale a confermare il suo impegno. Attraverso un contributo concreto. Per sostenere gli impegni della Chiesa locale“, sottolinea il direttore dell’Ufficio amministrativo diocesano, Michael Mitterhofer. “Dio è vicino: celebrare insieme l’Avvento e il Natale”. Con questo motto 11 associazioni ecclesiali e la diocesi di Bolzano-Bressanone offrono una raccolta di impulsi e azioni. Lungo le settimane dell’Avvento e nel tempo di Natale vengono proposti eventi online. Impulsi biblici. Suggerimenti per la festa di san Nicolò. Siuti per le celebrazioni domestiche e in chiesa. E altro ancora.

“Dio è vicino”

Sulla base del messaggio biblico delle domeniche e dei festivi, l‘azione “Dio è vicino” ruota attorno alla vicinanza di Dio alle persone. E alla vicinanza interpersonale. L’iniziativa mette al centro l‘attenzione. Strade nuove e diverse. Le cose piccole e poco appariscenti. La capacità di sorprendere. “Dio è vicino” è un progetto di cooperazione della diocesi con 11 associazioni e organizzazioni ecclesiali. VKM-Federazione della musica sacra. KFS-Federazione delle famiglie cattoliche. Jungschar, KFB-Movimento femminile cattolico. Pastorale Giovanile. Young Caritas, Azione Cattolica. SKJ-Gioventù cattolica altoatesina. KMB-Movimento maschile cattolico. KVW-Associazione cattolica dei lavoratori. E Haus der Familie.

