La gratitudine degli emigranti per la testimonianza di solidarietà e vicinanza di Joseph Ratzinger. Gli emigranti italiani, assieme ai cattolici del Regno Unito, nel 2022 hanno “perso due tra le figure più significative dell’ultimo secolo”. Ossia “la regina Elisabetta II e papa Benedetto XVI”, ricorda don Antonio Serra. Aggiunge il coordinatore nazionale delle Missioni cattoliche italiane: “La regina Elisabetta II e papa Benedetto sono stati “accomunati anche da un incontro di una portata epocale. Papa Benedetto XVI è stato il primo Pontefice romano a essere invitato a compiere una visita di stato in Inghilterra dallo scisma di Enrico VIII del 1534. La decisione del Papa fu quella di iniziare la sua visita dalla Scozia. Perché la prima cosa che volle fare fu quella di salutare la Regina”.

Vicino agli emigranti

La visita di papa Benedetto in Inghilterra ha “inciso profondamente nella coscienza civile e cristiana della nazione. In tutti i suoi discorsi. Compresa l’omelia tenuta in occasione della beatificazione del cardinale John Henry Newman, avvenuta il 19 settembre 2010. E incluso il memorabile discorso tenuto davanti ai membri del Parlamento Britannico nella Westminster Hall di Londra”. Papa Benedetto, aggiunge don Serra, “ha ribadito uno dei temi più cari del suo pontificato”. E cioè “la necessità di dialogo e rispetto, ad ogni livello della vita nazionale. E di una relazione intima tra il mondo della fede e il mondo della ragione per il bene della nostra civiltà”.