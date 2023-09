Viaggiare in aereo: i diritti e i doveri dei passeggeri

Prima di prendere un volo ci si deve informare di tutti i doveri che si devono rispettare. Dall’altra parte anche la compagnia aerea ha degli obblighi nei confronti del passeggero e per questo deve garantirgli la massima assistenza soprattutto in caso di disservizio.

L’Enac

È l’organo che garantisce la sicurezza del volo e dei passeggeri trasportati sia durante le operazioni aeronautiche sia a terra in ambito aeroportuale. Le attività di safety prevedono la certificazione e il controllo sulle condizioni di sicurezza degli aeromobili e degli aeroporti nonché la valutazione dell’idoneità degli operatori aerei, del personale di volo, del personale tecnico e di quello addetto alla manutenzione.

L’intervista

Interris.it ha intervistato Mark De Laurentiis, direttore Tutela dei Diritti dei Passeggeri dell’Enac che ha spiegato quali sono i diritti e i doveri di coloro che decidono di viaggiare in aereo.

Direttore, quali sono i doveri dei viaggiatori?

“Quando si decide di acquistare un volo aereo si stipula un vero e proprio contratto con la compagnia di riferimento. Per tale motivo è fondamentale informarsi correttamente su tutte le condizioni contrattuali previste che possono essere diverse a seconda della compagnia. Il passeggero ha il dovere di presentarsi per tempo in aeroporto con i documenti validi per svolgere il viaggio e di attenersi a determinati comportamenti. Purtroppo molto spesso i viaggiatori non leggono le condizioni contrattuali e pretendono alcuni trattamenti non previsti”.

Il passeggero ha anche dei diritti. Quali sono?

“Esiste un regolamento comunitario che disciplina in modo preciso e puntuale tutti i diritti dei passeggeri. In particolare il regolamento 261 del 2004 prevede una serie di tutele per il passeggero nel caso si verifichino dei disservizi, come per esempio la cancellazione del volo, il ritardo o il negato imbarco”.

In caso accadesse uno di questi disservizi, quali sono gli obblighi della compagnia aerea?

“Innanzitutto deve informare il passeggero dei propri diritti e in seguito deve fornire un’assistenza totale in aeroporto per alleggerire il più possibile i disagi, fornendo per esempio i pasti e le bevande e qualora il ritardo si protragga a lungo deve garantire il trasferimento in un hotel a proprie spese. Quando poi è prevista, si deve impegnare a risarcire il passeggero con una compensazione pecuniaria”.

Nonostante ciò in aeroporto capitano spesso momenti di nervosismo. Come mai?

“Già di per sé viaggiare in aereo può provocare un pò di ansia. Poi purtroppo nonostante l’impegno delle compagnie e di tutto il personale aeroportuale può capitare che questi disservizi si verifichino in momenti in generale difficili. Se ci soffermiamo su quello che è accaduto il mese scorso all’aeroporto di Catania-Fontanarossa ci accorgiamo che nonostante la macchina organizzativa funzionasse a pennello, essendo durante la stagione estiva anche un semplice spostamento o il trovare alberghi con stanze libere poteva essere complicato”.

Cosa è garantito alle persone con ridotta mobilità?

“Il regolamento prevede che tutti i passeggeri con disabilità, siano tutelati e assistiti sia in situazioni normali, sia in presenza di disservizi di qualsiasi tipo. In particolare a questo viaggiatore viene garantita l’assistenza da quando arriva all’aeroporto, a quando il suo viaggio termina nel luogo di destinazione e qualora ci sia un ritardo non viene mai lasciato solo. Da parte sua però chi ha bisogno di questo tipo di assistenza deve farlo presente in fase di acquisto del biglietto”.