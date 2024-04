Europee, Meloni si candida: “Ho deciso di scendere in campo”

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha deciso di scendere in campo per le prossime elezioni europee, ponendosi a guida delle liste di Fratelli d’Italia. Con l’obiettivo, dichiarato nel discorso conclusivo della kermesse di FdI, di relegare la sinistra all’opposizione anche in campo europeo. “A chi mi voterà chiedo di scrivere ‘Giorgia’, perché sono una del popolo”.

Meloni si candida alle Europee

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è a Pescara alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia. La presidente del Consiglio, che è anche presidente di Fdi e di Ecr (i conservatori europei), chiude la kermesse organizzata in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. “Ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di Fratelli d’Italia in tutte le circoscrizioni elettorali, se sopravvivo”.

“Grazie a Matteo che ci ha preferito il ponte…”. Scherza così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aprendo il suo intervento a Pescara con i ringraziamenti ai leader del centrodestra. “Lo so, per noi che siamo genitori non è facile lo so che ci teneva a essere qui con noi”.

Il discorso della premier

“Chi oggi plaude a Enrico Letta e a Mario Draghi bollava le nostre critiche come oscurantismo o negazionismo: la verità è che abbiamo sempre avuto ragione noi, non era negazionismo o oscurantismo, era banale realismo”. ‘Vogliamo mandare all’opposizione la sinistra anche nell’Ue’. “Vogliamo creare una maggioranza che metta insieme le forze di centrodestra e mandare all’opposizione la sinistra anche in Ue è una impresa difficile ma possibile e dobbiamo tentare”. Così Giorgia Meloni dal palco di Fdi a Pescara sottolineando che “possiamo portare anche in Europa il modello italiano, sarebbe una rivoluzione in cui il partito dei conservatori è strategico e fondamentale”.

Messaggio a Schlein

“Bisogna seguire i soldi, bisogna attaccare i trafficanti al cuore. Ci dicano in Italia e in Europa, dove vogliono stare gli altri. Vogliono stare con noi, dalla parte di chi vuole combattere i nuovi schiavisti, o dalla parte dell’immigrazione illegale di massa che fa la fortuna di quella rete criminale. E lo chiedo in particolare alla segretaria Pd Elly Schlein: serve su questo una parola chiara”.

“Scrivete Giorgia”

“Chiedo agli italiani di scrivere il mio nome, ma il mio nome di battesimo” alle europee. “Sono fiera che la maggior parte dei cittadini che si rivolge a me mi chiami Giorgia. Io sono stata derisa per anni per le mie radici popolari, mi hanno chiamata pesciarola, borgatara…perché loro sono colti….Ma io sono fiera di essere una persona del popolo”. Lo ha detto la premier e leader di FdI Giorgia Meloni. “Se volete dirmi che ancora credete in me scrivete sulla scheda Giorgia, perché io sono e sarò sempre una di voi. Il potere non mi cambierà, il palazzo non mi isolerà. Io ho bisogno di sapere ancora una volta che ne vale la pena”.

“Io sarò sempre una persona a cui dare del tu, senza formalismi, senza distanza”, ha aggiunto Meloni. “Faccio quello che faccio solo ed esclusivamente per gli italiani. Non c’è altra ragione sostenibile per fare questa vita, ve lo garantisco”, ha detto la premier. “Mi interessa solo il giudizio dei cittadini, che rispetto e rispetterò sempre”, ha concluso.

Fonte: Ansa