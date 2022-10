“Ho avuto libertà assoluta – racconta Rosi-. Ho selezionato circa 200 ore di materiale (dalle 800 originali). Mi sono ritrovato a dover montare per un intero anno. Sono arrivato a una sintesi di ottanta minuti. Ma il film resta comunque “aperto”“. La pelllicola è stata accolta a Venezia con grande attenzione. Gianfranco Rosi non a caso chiude “In viaggio” con un aereo sulla pista di rullaggio. E chiarisce: “La guerra in Ucraina ha cambiato le cose. Se il Papa partirà alla volta di Kiev io ci sarò. Questo film non è finito”.

Il logo del viaggio papale a Cipro

Olocausto culturale

Memorabili i suoi incontri con Papa Francesco. “Dopo ‘Fuocoammare’ il Pontefice mi ha chiesto di incontrarlo una volta– sottolinea Rosi-. Poi a Malta sono andato a salutarlo. Quello che più mi colpisce, oltre alle parole, sono i suoi silenzi. Tra i ricordi più belli quelli del suo viaggio in Canada. Nel quale il Pontefice ha chiesto pubblicamente scusa per quello che avevano fatto i missionari ai nativi. Allora parlò addirittura di ‘olocausto culturale’. Dicendo: ‘Il P apa chiede scusa in nome della Chiesa e anche personalmente‘. Ma da quanto ho potuto capire sono molti quelli che non l’hanno mai perdonato”.

Gente per strada