La missione di Pompei

Nella seconda metà dell’Ottocento il Beato Bartolo Longo decise di edificare nella valle di Pompei una Chiesa in onore della Madonna del Rosario. La finalità religiosa dell’iniziativa si inseriva in un più ampio intento. E cioè offrire un riscatto civile e morale a popolazioni abbandonate da secoli nella loro miseria. Il santuario di Pompei in onore della Vergine venne completato da una vera e propria “città della carità”. Fatta di asili, orfanotrofi, ospizi per i figli dei carcerati. Bartolo Longo voleva elevare culturalmente e spiritualmente i contadini della valle campana. Nello stesso tempo la sua opera si apriva alla dimensione universale. Perché tutti i cristiani, tutti gli uomini hanno bisogno della misericordia di Dio. Invocata attraverso Maria, madre di misericordia. A dirlo è anche la Supplica: “Pietà vi prenda, o Madre buona. Misericordia per tutti, o Madre di Misericordia”.