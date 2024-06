"L'anno prossimo saremo orgogliosi di ospitare a casa nostra, a Kananaskis in Alberta, il G7". Lo annuncia il primo ministro canadese Justin Trudeau sui social

Canada ospiterà il G7 a Kananaskis, Alberta

“Il Canada è orgoglioso di schierarsi con i nostri alleati del G7 per la democrazia, la stabilità e la pace. E l’anno prossimo saremo orgogliosi di ospitarli a casa nostra, a Kananaskis” in Alberta. Lo annuncia il primo ministro canadese Justin Trudeau sui social. Il ministero degli Esteri sottolinea che si tratta di “una fantastica opportunità per il Canada di mostrare la sua bellezza naturale e la sua leadership sulla scena globale”. A Kananskis si era tenuto il G8 del 2002.

Fonte: Ansa