Introdurre una tessera europea di disabilità , standardizzata in tutta l’Ue, e migliorare l’attuale contrassegno di parcheggio europeo per le persone con disabilità . A voler introdurre questa innovazione la Commissione Europea, in una proposta legislativa che mira a facilitare l’accesso al diritto alla libera circolazione per le persone con disabilità , garantendo che possano accedere a condizioni speciali, trattamenti preferenziali e diritti di parcheggio quando visitano un altro Stato membro dell’Ue. Entrambe le tessere, secondo la proposta, dovrebbero essere riconosciute in tutta l’Unione europea. “I diritti delle persone con disabilità dovrebbero prescindere dai confini“, sottolinea la commissaria per l’Eguaglianza Helena Dalli. La tessera e il contrassegno Ue, per la vicepresidente della Commissione, Vera Jourova, renderanno la vita “più semplice” alle persone con disabilità , una condizione che “non deve impedire alle persone di viaggiare e di muoversi liberamente in Europa”. Muoversi liberamente, oltre ogni ostacolo

libertà di movimento. Affinché siano libere di lasciare qualunque paese, incluso il proprio. Non siano private, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel proprio paese. Le Nazioni Unite sollecitano i governanti ad assicurare alle persone con disabilità l'accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali. E ad altri servizi sociali di sostegno. Compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione. L'Onu chiede ai singoli Stati misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile. Provvedendo in particolare a facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti e a costi accessibili. La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità riconosce.

da parte delle persone con disabilità ad ausilii per la mobilità, apparati ed accessori, tecnologie di supporto. A forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione di qualità, in particolare rendendoli disponibili a costi accessibili. Occorre fornire alle persone con disabilità e al personale specializzato che lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità. E' necessario incoraggiare i produttori di ausilii alla mobilità, apparati e accessori. E tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità. Numerosi gli esempi virtuosi. In Lombardia, per esempio, l 'offerta di itinerari turistici del comune di Gavirate comprende un percorso in battello accessibile alle persone con disabilità motorie. Con partenza dal parco Folaga Allegra. Navigazione sul lago di Varese con veduta dell'Isolino Virginia e rientro al parco Folaga Allegra. L'obiettivo della Convenzione Onu è, inoltre, quello di agevolare l'accesso

“Ottima anche la proposta di tour attenta alle necessità dei disabili , che devono assolutamente avere tutta la nostra attenzione anche in ambito turistico“, sottolinea Mazzali. Dalle origini antichissime, la cittadina di Gavirate si trova in una posizione privilegiata. Abbracciata alle spalle dalle Prealpi varesine, si specchia nelle acque del lago di Varese ed è punto di collegamento con l’Isolino Virginia, sito Unesco dal 2011 per i ritrovamenti archeologici di abitati palafitticoli del Neolitico. Il territorio è caratterizzato dalla presenza di numerosi centri storici (le frazioni di Voltorre e Oltrona al Lago con la località Groppello e i nuclei di Armino, Pozzolo e Fignano). E di testimonianze storico-artistiche. Tra cui l’antico Chiostro benedettino di Voltorre, tra i complessi monastici meglio conservati in Lombardia. Fin dalla preistoria, Gavirate è stata un crocevia tra l’Oltralpe e la Pianura padana. E questo ne ha consolidato la vocazione commerciale, testimoniata dalla presenza del mercato comunale del venerdì, istituito nell’anno 1539 e attivo ancora oggi.

