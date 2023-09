Il Vangelo ci aiuta a superare l’individualismo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: ‘Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. (Mt. 18,15-20)

Che lo vogliamo o no, viviamo in mezzo alla gente. In fondo, in tempi di un accentuato individualismo, questo è spesso mal sopportato. Ognuno cerca la propria indipendenza ed auto affermazione . Come ha detto un filosofo, “l’inferno sono gli altri”. Eppure la nostra strada verso la salvezza passa attraverso gli altri. Che lo vogliamo o no. Nel Vangelo di oggi, il Signore Gesù vuole mostrarci quanto sia importante e utile collaborare con le persone. Ne rivela tre aspetti: molto pratici, ma inevitabilmente impegnativi. Ma non costa forse denaro far crescere un individuo? Ogni crescita è un investimento, cioè uno sforzo. Tuttavia, questi sforzi sono necessari e attivano diverse dimensioni della nostra personalità.

Il primo riguarda la difficile arte dell’ammonizione. Non ci piace perché rivela i nostri errori, che non ci piace ammettere. Quindi, è meglio che le persone non ci ammoniscano. Sappiamo, però, che senza la correzione degli altri è facile diventare bizzarri e persino pazzi. Come un fiume ha bisogno di un abbeveratoio, così il comportamento umano ha bisogno di forme e di correzioni. Non è facile, né per chi corregge né per chi è corretto. Soprattutto l’individualismo di oggi è del tutto allergico alla correzione: si dice che ognuno ha il diritto di essere ciò che è. Quindi è meglio lasciar perdere. È meglio lasciar perdere. E questo è ciò che accade, anche se chi non viene corretto può facilmente iniziare a danneggiare gli altri.

Come vediamo nel primo paragrafo del Vangelo di oggi, la correzione genera resistenza. La capacità di accettare la correzione è inversamente proporzionale all’esuberanza dell’individualismo. Anche in questo caso, però, dobbiamo riconoscere che l’individualismo mal gestito può facilmente degenerare in devianza.

Il secondo valore dello stare con gli altri è il ministero del loro potere. Di solito associamo il potere ai privilegi, eppure essi dovrebbero aiutare a servire gli altri. È il caso della Chiesa con il ministero sacramentale menzionato nel secondo paragrafo del Vangelo di oggi, in particolare il sacramento della riconciliazione. È concepito in modo tale che abbiamo bisogno di una seconda persona – un sacerdote – per perdonare i peccati. Oggi, in un’epoca in cui la gente smette di confessarsi, questo principio si ritrova nel fatto di andare da uno psicologo o da un terapeuta per risolvere i problemi. Non tutto può essere risolto da soli.

E infine, il terzo valore dello stare con gli altri: l’efficacia della preghiera, che può essere estesa alla verità dell’efficacia dell’agire insieme. Chiunque abbia intrapreso grandi progetti lo sa. L’unione di intenzioni, energie, sforzi fa miracoli e mette le ali agli individui. Oggi nessuno può fare scoperte o invenzioni da solo. Vale quindi la pena di superare la nostra diffidenza nei confronti delle persone. Se anche andando verso di loro rischiamo un po’ la nostra sicurezza, i benefici dello sviluppo possono essere sproporzionati.