"Hub Sole": per l'occupazione di disabili, madri single e neet. La Cooperativa L'Orsa Maggiore apre le porte della Factory

Il lavoro come strumento per acquisire autonomia.

, madri single, neet, giovani in drop out. E’ stato presentato ieri il progetto “ Hub Sole ” (Sviluppo Occupazione Lavoro Emancipazione). Un’ iniziativa solidale realizzata dalla Cooperativa L’Orsa Maggiore nel Parco San Laise (ex Area Nato). Sono previsti percorsi di formazione e inclusione lavorativa. A favore di persone con fragilità. Attraverso la realizzazione di un’impresa sociale . “Siamo partiti dall’esperienza maturata dal 2010 con l’attivazione di Casa G.L.O.: servizio diurno in un bene confiscato alle mafie”, spiega Angelica Viola. Referente per lo sviluppo della cooperativa che ha avviato il progetto. Aggiunge Viola: “Abbiamo guardato lontano e lavorato sodo. Riuscendo così a realizzare ‘Hub Sole’ . Un grande laboratorio con settori produttivi. Che coniuga inclusione sociale e lavorativa. A favore di giovani vulnerabili “.

Tre le aree produttive di intervento. E cioè service & production, conferenze & meeting, food & coffee. Factory è, dunque, un’area produttiva. In cui una stamperia e una sartoria sociale lavorano in collaborazione. Un gruppo di giovani neet è impegnato in attività di grafica e tecniche di stampa. Personalizzando gli oggetti da realizzare. Inoltre un gruppo di donne è espressione della sartoria sociale. Sono decise a impegnarsi in un percorso di emancipazione personale. “Il lavoro è il presupposto indispensabile per essere autonomi. Indipendenti. E capaci di costruirsi il proprio futuro – sottolinea Francesca D’Onofrio, presidente della cooperativa -. Per questo motivo ‘L’Orsa Maggiore‘ ha deciso di creare un luogo che profuma di opportunità. Dove formazione e lavoro vanno a braccetto. E dove ci si forma lavorando e si lavora formandosi”.

L’Orsa Maggiore Bar Bistrot & Factory è un polo di inserimento lavorativo per persone con fragilità. In cui si stimolano l’acquisizione di competenze. In un contesto nel quale la persona è al centro, i ritmi e i tempi sono adeguati alle persone. E si lavora sulla qualità. Sia del prodotto che del processo produttivo. Il bar bistrot nasce dall’esperienza di formazione nel campo del ricevimento dei giovani con fragilità.