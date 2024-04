Von der Leyen: “Disoccupazione in UE ai minimi storici”

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, intervenendo all’ultima Plenaria del Parlamento Europeo a Bruxelles, ha sottolineato quanto la Ue sia riuscita a superare la crisi economica dovuta al Covid e quali sono le tre questioni vitali da affrontare nell’immediato.

“Non ho dimenticato che nel 2020 molti prevedevano una disoccupazione di massa in Europa e una lunga recessione. Non è successo. Al contrario, oggi abbiamo più persone al lavoro che in qualsiasi altro momento della storia europea. La disoccupazione è ai minimi storici, inferiore al 6%. L’occupazione è ai massimi storici, oltre il 75%.

E l’inflazione è ormai vicina al nostro obiettivo del 2%. Cari colleghi, abbiamo attraversato l’inferno e l’acqua alta. Ma per molti aspetti ne siamo usciti più forti di cinque anni fa”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen intervenendo all’ultima Plenaria del Parlamento Europeo (Pe) a Bruxelles.

With the right political action, we can trigger a new surge of European competitiveness.

At the last #EUCO, EU leaders gave us a clear mandate to turn this political will into action.

So Europe remains the global beating heart of industry & innovation ↓ https://t.co/PPvbyFSdnA

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 23, 2024