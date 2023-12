L’educatore don Lorenzo Milani è stato al centro del “Convegno Pastorale”. Due giorni di incontri a Firenze e Calenzano organizzati dal Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita del priore di Barbiana. L’evento ha riunito rappresentanti della Chiesa e studiosi. Un “Convegno Pastorale” per ritrovarsi intorno alla persona di Don Milani. Uno stare insieme per ricordarlo. A partire dal suo operato. E dal contesto che lo ha visto uomo di fede e spiritualità. Tra altre figure emblematiche del periodo, dal dopoguerra fino alla fine degli anni ’60. Così la due giorni tra Firenze e Calenzano ha celebrato i 100 anni dalla nascita dell’educatore. Lorenzo Milani nacque a Firenze nel 1923 da una colta famiglia borghese. La madre Alice Weiss, triestina, il padre Albano, fiorentino. È il secondo di tre figli, il maggiore Adriano, la minore Elena. Lorenzo compie i suoi studi classici a Milano. Dove si trasferì nel ’30 con la famiglia. E prosegue la sua formazione all’Accademia di Brera. Perseguendo la sua passione per la pittura fino al 1941. Nel ’42 a causa della guerra, la famiglia Milani fa ritorno a Firenze e l’8 novembre 1943 Lorenzo entra nel Seminario Maggiore di Firenze. Sembra che anche l’interesse per la pittura sacra abbia portato don Lorenzo ad approfondire la conoscenza del Vangelo. II 13 luglio 1947 fu ordinato prete.

Milani educatore

Dopo una breve permanenza nella parrocchia di Montespertoli, don Milani fu mandato a San Donato di Calenzano (Firenze). Come cappellano del vecchio proposto don Pugi. Qui fondò una scuola popolare per giovani operai e contadini. Alla morte di don Pugi, il 14 novembre 1954 fu nominato priore di Sant’Andrea a Barbiana, una minuscola parrocchia di montagna in Mugello. Dove, l’anno successivo, dette vita ad una scuola per 6 ragazzi del popolo che avevano terminato le elementari. Nel maggio del 1958 terminò di scrivere Esperienze Pastorali, iniziato anni prima a San Donato. Il libro fu ritirato dal commercio pochi mesi dopo, per disposizione del Sant’Uffizio, perché ritenuto “inopportuno”. Alla fine del 1960 don Lorenzo fu colpito dai primi sintomi del male che sette anni dopo lo condusse alla morte. È del febbraio 1965 la lettera aperta che scrisse ad un gruppo di cappellani militari toscani. Che, in un loro comunicato, avevano definito l’obiezione di coscienza “estranea al comandamento cristiano dell’amore e espressione di viltà”. La lettera fu incriminata.

Lezione di Milani

Don Lorenzo Milani fu rinviato a giudizio per apologia di reato. Al processo, che si svolse a Roma, non poté essere presente a causa della sua grave malattia. Inviò allora ai giudici un’autodifesa scritta e, il 15 febbraio 1966, il processo in prima istanza si concluse con l’assoluzione. Ma su ricorso del pubblico ministero, il 28 ottobre 1968, quando don Lorenzo era già morto da tempo, la corte d’appello condannò lo scritto. Modificando la sentenza di primo grado. Nel luglio del ’66 con i ragazzi della scuola di Barbiana, inizia la stesura di Lettera a una professoressa, pubblicata nel maggio del ’67. Don Lorenzo morì a Firenze un mese dopo, il 26 giugno. Ricordava il suo allievo Michele Gesualdi: “don Lorenzo si tirava facilmente addosso grandi consensi. O grandi dissensi. Con schieramenti preconcetti che hanno spesso offuscato la sua vera dimensione. Era un uomo così. Per le sue scelte nette e coerenti, le sue rigide prese di posizione. Il linguaggio tagliente e preciso. La sua logica stringente di ragionare e argomentare“. E aggiungeva: “Su di lui è stato detto e scritto molto. Sono state fatte opere teatrali e quattro film. Però resta ancora molto da scoprire. Soprattutto in quella dimensione religiosa che è l’aspetto fondamentale di tutta la sua vita e delle sue opere“.

Priore di Barbiana