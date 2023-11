"Anche quest'anno possiamo dare un contributo concreto per far sì che tanti piccoli pazienti ricevano le cure chirurgiche, psicologiche, ortodontiche e logopediche di cui hanno bisogno", afferma Marcella Bianco, direttore generale della fondazione

Una campagna all’insegna dello sport e della solidarietà. Per sostenere le cure chirurgiche dei bambini nati con malformazioni del volto. Si è svolto al Roma Polo Club l’evento di beneficenza “Polo for smiles“. In occasione delle finali del campionato italiano, Us Polo Assn. 2023 ha visto in campo l’eccellenza del polo d’Italia. Con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della fondazione Operation Smile Italia Ets. Al termine della manifestazione, organizzata dalla Federazione italiana sport equestri, è stata premiata la squadra più forte d’Italia. Un’occasione dedicata al sorriso.

Cure

Già lo scorso anno, grazie al sostegno di oltre 800 partecipanti all’edizione 2022, Operation Smile ha centrato il traguardo. E cioè garantire assistenza medica e chirurgica a centinaia di bambini nati con labiopalatoschisi in Perù. “Anche quest’anno, grazie alla vicinanza della Fise e di questa storica realtà sportiva italiana, abbiamo potuto dare un contributo concreto. Per far sì che tanti piccoli pazienti ricevano le cure chirurgiche, psicologiche, ortodontiche e logopediche di cui hanno bisogno – afferma Marcella Bianco, direttore generale della fondazione Operation Smile Italia Ets – Il nostro impegno continua nei prossimi mesi sia nella capitale Lima. Dove sono previsti programmi chirurgici. Tra i quali uno ad aprile 2024. Ma anche attività di formazione del personale medico locale. E il rafforzamento delle strutture sanitarie locali come, per esempio, nella città di Cajamarca“.

Campagna solidale

Sensibilizzare le persone sulle patologie relative alle malformazioni del volto. E invitare le persone a donare. Affinché sempre più pazienti, bambini e giovani, possano avere accesso alle cure mediche e chirurgiche di cui necessitano: è l’obiettivo della campagna “Merry Smiles” della Fondazione Operation Smile Italia ETS, in occasione del Natale, attiva dal 6 novembre 2023 al 7 gennaio 2024. Dal 1982, un impegno che non si ferma. Operation Smile è un’organizzazione globale, senza scopo di lucro, specializzata nella chirurgia e nella cura delle labiopalatoschisi.

Un bimbo su tre

Si stima che a nascere con questa patologia, nel mondo, sia almeno un bambino ogni tre minuti. La labiopalatoschisi è infatti la quarta malformazione più comune alla nascita (circa 1 su 500/750 nati vivi) e, in alcuni Paesi, soffrirne senza poter ricevere le cure necessarie può avere conseguenze anche gravi. Fino ad oggi Operation Smile ha garantito cure gratuite e donato una nuova vita a oltre 340 mila persone nel mondo. Ma l’obiettivo è ampliare, a un numero sempre maggiore di persone, l’accesso ad assistenza medica e chirurgica gratuita, sicura e di qualità. Dal 1982, cura ed assiste, bambini e adulti nati con malformazioni cranio-maxillo facciali, fornisce competenze mediche, ricerca e assistenza, grazie a personale altamente specializzato e a migliaia di volontari medici e studenti in tutto il mondo, collabora inoltre con i governi locali e i sistemi sanitari. Con altre organizzazioni non profit grazie al generoso aiuto di tanti donatori.

Esperienza

Con 40 anni di esperienza nella cura della patologia, Operation Smile offre ad ogni paziente non solo un intervento chirurgico ma anche tutte le cure. E l’assistenza medica necessaria per aiutarli a migliorare la loro qualità di vita, a respirare, a mangiare e a parlare con meno difficoltà. Ma anche e guardare al futuro con fiducia e speranza. Una rete globale con più di 6.000 volontari medici ed operatori sanitari Di cui oltre 100 italiani, un impegno di tante persone nel mondo sempre con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’accesso alle cure chirurgiche nei Paesi a basso e medio reddito. Formare il personale sanitario locale, rafforzare le strutture ospedaliere per la cura e l’assistenza di tutte le persone nate con una malformazione del volto. Ma anche per altri pazienti che devono essere sottoposti ad un intervento chirurgico e sono in stato di necessità. Nel mese di luglio 2022 è stata costituita la nuova Fondazione Operation Smile Italia, unica rappresentante in Italia del network internazionale Operation Smile. Fondazione Operation Smile Italia supporta l’impegno dell’organizzazione internazionale di cui fa parte, promuove iniziative di sensibilizzazione, ricerca e raccolta fondi per garantire il diritto di ogni bambino e di ogni persona di accedere a cure gratuite, sicure e di qualità, ovunque nel mondo

Riflettore

“Con la Campagna “Merry Smiles”, la Fondazione Operation Smile Italia ETS vuole accendere, in occasione del Natale, un riflettore su questo tipo di patologie e mostrare quanto un semplice gesto possa contribuire in maniera concreta a sostenere i programmi medici dell’organizzazione benefica in Paesi come Madagascar e Ghana – afferma Marcella Bianco, Direttore Generale della Fondazione Operation Smile Italia ETS – Dare la possibilità a un bambino di ricevere le cure mediche di cui ha bisogno, può essere un regalo anche per chi dona. Perché quella donazione si trasforma in sorrisi, salute e benessere. Regali dal valore inestimabile”.

Operation smile

L’obiettivo di Operation Smile è da sempre quello di prendersi cura dei bambini e degli adulti affetti da labiopalatoschisi nelle comunità più emarginate. Per garantire loro il diritto alla salute. E rendere più accessibili le cure chirurgiche. Oltre ai programmi chirurgici, i pilastri fondamentali di Operation Smile sono il potenziamento delle infrastrutture sanitarie locali. Attraverso la fornitura di attrezzature medico-ospedaliere e la formazione continua di medici e operatori sanitari, affinché acquisiscano le competenze specialistiche necessarie a garantire elevati standard di cure ai membri della propria comunità. I fondi raccolti sosterranno i programmi medici dell’organizzazione in Paesi come Madagascar e Ghana. Il regalo speciale a Natale? Il sorriso di un bambino. È questo lo spirito della campagna di raccolta fondi “Merry Smiles” della Fondazione Operation Smile Italia ETS, attiva dal 6 novembre 2023 fino al 7 gennaio 2024, per fornire cure mediche e chirurgiche ai bambini con malformazioni del volto nei Paesi a basso e medio reddito.