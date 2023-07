L'anemia colpisce una persona su 4 nel mondo, specie donne e bimbi: la carenza di ferro è la causa principale

la carenza di ferro è la causa principale L’anemia colpisce una persona su 4 nel mondo, specie donne e bimbi: bisogni dei diversi tessuti e organi del corpo. In realtà esistono diverse forme di questo disturbo, ciascuna causata da fattori diversi. Anche la sua gravità può variare molto. Passando dai casi di lieve entità a quelli molto gravi. L’anemia, terza causa per maggior numero di anni di vita vissuti con una disabilità , si stima colpisca qualcosa come una persona su 4 nel mondo. Specie donne e bambini. Per di più si registra un rapido aumento dei casi nelle donne, nelle gestanti, nei piccoli con meno di 5 anni. Sono le stime rese note sulla rivista The Lancet Haematology, frutto di uno studio dell’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), a Seattle, insieme con il Global Burden of Disease anemia. Nel 2021, 1,92 miliardi di persone a livello globale soffrivano di anemia. Si tratta di un aumento di 420 milioni di casi in tre decenni. Nel 2021, globalmente, il 31,2% delle donne aveva l’anemia rispetto al 17,5% degli uomini. La differenza di genere era più evidente tra i 15 e i 49 anni. . L’anemia è una condizione in cui il numero di globuli rossi non è sufficiente a trasportare abbastanza ossigeno da soddisfare i. In realtà esistono diverse forme di questo disturbo, ciascuna causata da fattori diversi. Anche la sua gravità può variare molto.

Allarme anemia

In genere, spiegano alla Humanitas, si parla di anemia quando i livelli di emoglobina nel sangue sono inferiori a 13 g/dl nel caso dell’uomo o 12 g/dl nel caso della donna. Esistono però anche altri modi per definire la malattia. Fra cui valori di ematocrito inferiori al 40% nel caso degli uomini o al 37% nel caso delle donne. La riduzione dell’emoglobina può essere un problema temporaneo o cronico. In generale è più esposto al rischio di anemia chi soffre di carenze vitaminiche (in particolare di vitamina B12, C o di acido folico). O di ferro, di disturbi intestinali (celiachia inclusa). Di mestruazioni troppo abbondanti, di malattie croniche come l’insufficienza epatica o renale e chi ha familiari che soffrono dello stesso problema. Inoltre durante la gravidanza è più facile andare incontro a un’anemia da carenza di ferro. Livelli bassi di globuli rossi possono essere associati a problemi nella loro produzione (come nel caso dell’anemia aplastica) o nella loro degradazione (anemie emolitiche), a emorragie, a difetti genetici (come l’anemia falciforme e le talassemie) o ad altre malattie (dall’artrite reumatoide alla leucemia). Inoltre alcune forme di anemia sono associate a carenze di ferro o di vitamine. L’anemia, evidenziano all’Humanitas, può essere inizialmente asintomatica. Ma l’aggravarsi del problema porta alla comparsa di sintomi come stanchezza, pallore, battiti cardiaci irregolari o accelerati, affanno respiratorio, dolori al petto, vertigini, problemi cognitivi, mani e piedi freddi e mal di testa.