Il primato della Cina

“La Cina è il primo paese per emissioni di anidride carbonica (C02). Ma ora è anche il primo paese per potenza rinnovabile installata. Sono stati raggiunti gli obiettivi con 5 anni di anticipo- spiega Maurizio Bongioanni su Lifegate Daily-. Ma cosa significa in termini relativi? La Cina è la seconda economia del mondo. Ed è il più grande emettitore di gas serra. La Cina, da sola, rappresenta la metà del consumo mondiale di carbone. Il presidente cinese, Xi Jinping, si è impegnato nel 2020 a raggiungere il picco delle emissioni di CO2 prima del 2030 e la neutralità entro il 2060. Un obiettivo ambizioso per un Paese che, da solo, è responsabile del 30 per cento delle emissioni annue globali“. a domanda mondiale di carbone dovrebbe rimanere a livelli record nel 2023. Lo scrive in una nota l’Agenzia internazionale dell’energia (Aie). Il consumo della materia prima è salito a un massimo storico di 8,3 miliardi di tonnellate nel 2022 (+3,3%) e rimarrà pressoché stabile anche quest’anno. Dal momento che la forte crescita in Asia legata sia alla generazione di energia sia alle applicazioni industriali supera il calo negli Stati Uniti e in Europa.

Domanda di energia

Quindi la Cina ha superato gli obiettivi in termini di rinnovabili con 5 anni di anticipo. Secondo i dati, nel 2025 potrà soddisfare un terzo della domanda di energia tramite sole e vento. Eppure, continuano a nascere troppi impianti a carbone. Già lo sapevamo ma ora è indiscutibile. La Cina è il leader mondiale delle energie rinnovabili. Ha addirittura superato, con cinque anni di anticipo, i suoi obiettivi di produzione da energia solare ed eolica. Che erano pure ambiziosi. A stabilire questo record è il secondo rapporto di Global energy monitor. Una ong con sede a San Francisco che monitora le prestazioni di parchi eolici e solari su larga scala. Secondo questi dati, la Cina arriverà a raddoppiare la sua capacità di rinnovabili entro il 2025 (l’obiettivo era arrivare a questo traguardo entro il 2030). Raggiungendo i 1.200 gigawatt di energia prodotta da sole e vento. Nel 2023 e nel 2024, evidenzia l’Aie, è probabile che la piccola riduzione nella produzione di energia elettrica dal carbone sarà compensata dall’aumento nell’uso industriale. Per quanto con ampie variazioni geografiche. L’Agenzia prevede che la Cina, l’India e i paesi del Sudest asiatico messi insieme copriranno una quota di 3 tonnellate di carbone su 4 consumate in tutto il mondo nel 2023. Allo stesso tempo è prevista per quest’anno una riduzione drastica nel consumo di carbone in Europa. Con l’espansione delle energie rinnovabili. E con il parziale recupero dell’energia nucleare e idroelettrica. Negli Stati Uniti, il calo nel consumo di carbone è accentuato anche dal calo dei prezzi del gas naturale.