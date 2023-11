Il messaggio contenuto nella parabola dei talenti

Non è facile comprendere la giustizia di Dio. La parabola dei talenti ne è un esempio. Ci dà molto da pensare in un’epoca di enormi disparità di possesso che, come sappiamo sempre più spesso, sono la fonte della maggior parte della miseria che esiste nel mondo. Guardando più da vicino questa parabola, tuttavia, potremmo sentirci sorpresi e persino allarmati. In primo luogo, non c’è uguaglianza. Ai tre servi vengono consegnate tre somme di denaro diverse da gestire. L’Evangelista chiarisce che ciò è stato determinato dalle loro capacità. Quindi, non c’è uguaglianza poiché ciascuno possiede una gamma diversa di capacità. Il confronto e la competizione sono insiti nell’essere umano. Contrariamente a quanto si dice sull’educazione senza stress e sull’essere educati a realizzare il proprio potenziale. Per quanto mi sforzi, i miei limiti rimangono tali.

Questa ricchezza o meno di doni implica spesso il sopraggiungere di gelosia ed invidia e, di conseguenza, di frustrazioni da esse derivanti! Ma non sono ancora tutte le sorprese di questa parabola. Si scopre che in essa vince chi è più potente, cioè coloro che hanno di più. E questo è sconcertante. Può persino rendere tristi. Chi ha di meno soccombe alla paralisi. Non è in grado di agire, di moltiplicare la piccola quantità che ha. È giusto? Cosa gli manca? Perché? Era pigro o incapace? Dalla descrizione di ciò che ha fatto, cioè scavato una buca nel terreno e nascosto il denaro, non apprendiamo nulla sulla motivazione. Forse era timido? Forse aveva paura? Quando arriva il momento della resa dei conti con il suo padrone, confessa con franchezza il proprio sentimento: la paura di un padrone esigente e duro. Questa paura lo paralizza. Ed ecco un’altra sorpresa: Il Signore si rivela non solo duro, ma severo, persino spietato. Accusa il servo pauroso, lo giudica in modo inequivocabile: come malvagio e pigro. In tempi di oppressione dei poveri e dei deboli, un tale giudizio ci sembra crudele. Tanto più che, alla fine, un talento viene dato a chi ne ha raddoppiati cinque. Ci dispiace doppiamente per il servo incompetente. In molti casi possiamo persino identificarci con lui: spesso non riusciamo ad essere all’altezza della situazione, forse le circostanze non sono favorevoli, forse abbiamo una brutta giornata? La logica spietata del successo dell’investimento e del profitto deve prevalere in modo così doloroso? I più deboli non hanno diritto ad essere aiutati, a difendersi, a giustificarsi? I più forti non dovrebbero aiutarli, magari condividendo anche il di più che hanno?

È difficile mettere da parte in modo inequivocabile tutte le impressioni sorprendenti e tristi di questa parabola. Ci sono troppi meccanismi di spietatezza in essa, che conosciamo fin troppo bene dai nostri tempi. Cerchiamo di intravedere ciò che il Signore Gesù poteva avere in mente nella situazione così rappresentata – Lui che si china sui più poveri e bisognosi. Forse è per loro che ha un messaggio particolarmente attuale per l’oggi? Sarebbe un messaggio anche per noi, per tutti noi sopraffatti dalla nostra inettitudine e dalle nostre paure. Il messaggio sarebbe semplice: non abbiate paura, non siete meno intraprendenti di chi è più capace di voi, continuate a provare, non avete scelta: di fronte alle richieste spietate del capo o del mercato, bisogna essere tenaci. Sembra convincente? Forse è l’unico aiuto efficace per le persone timorose e con capacità limitate: convincerle che possono, che devono provare, che non va bene avere paura. Credo che, tutto sommato, questo sia ciò che il Signore Gesù si aspetta da noi, soprattutto nel mondo aggressivo e spietato di oggi. Ha bisogno di persone che falliscano per lui, per trasformare ciò che ha seminato in un doppio raccolto.