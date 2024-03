Gli angeli: intermediari di Dio

Il Lunedì dopo Pasqua viene tradizionalmente chiamato Lunedì dell’Angelo, in quanto ricorda l’apparizione dell’angelo alle donne che si erano recate al sepolcro di Gesù. Alla nascita, nell’orto del Getsemani e nel momento della resurrezione di Cristo gli angeli sono sempre presenti: l’agelo appare quindi alle donne che erano al sepolcro; una figura celestiale compare anche a Maria di Magdala, lei lo confonde con il giardiniere, ma era Gesù.

Gli angeli sono creature di Dio, puri spiriti, che hanno il compito nobilissimo di essere strumenti attraverso i quali il Signore comunica con la realtà dell’uomo, sono intermediari fra la sfera celeste e quella umana. Loro comunicano agli uomini i progetti, la volontà, la giustizia e l’amore di Dio. Sono costantemente al cospetto del Signore, sono moltissimi: nella tradizione della Chiesa sono raggruppati in nove cori. Sono pienamenti consapevoli dell’essere completamente a servizio di Dio e svolgono la loro missione con amore. Angelo significa annunciatori di buona notizia.

Molto spesso sentiamo parlare degli angeli custodi, ministri di Dio che sono stati preposti a custodire ogni essere un umano. E’ un dogma di fede. Una presenza angelica messa accanto ad ogni uomo affinché sia protetto e cammini per la giusta strada, perché sia docile a Dio. Fra l’angelo custode e la persona c’è simbiosi, empatia. Molto spesso però non tienamo conto di questa presenza, non lo invochiamo. E’ importante che si possa riscoprire questa bella compagnia.

Gli angeli sono molto importanti, anche se non riconosciamo il loro valore. Viviamo in un mondo molto orientato verso le cose materiali, chiuso nell’orizzonte terrestre, come se questo fosse l’unico modo di vivere, lontani da Dio e dalla vita spirituali, curvi verso la terra, invece di allungarci verso il cielo. L’angelo è un richiamo bellissimo, luminoso, forte, che ci fa capire che siamo sulla terra ma dobbiamo puntare al regno eterno di Dio. Gli angeli devono essere per noi dei richiami a saper ritrovare la nostra ricchezza spirituale. Possiamo con gli angeli riscoprire la comunione con Dio.