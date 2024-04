Il messaggio del Papa al Global Christian Forum

"Testimoni di unità in un mondo ferito da divisione e rivalità": è il messaggio inviato da Papa Francesco ai partecipanti al IV raduno mondiale del Global Christian Forum, che si sta svolgendo ad Accra, in Ghana

L’invito a “dare testimonianza di unità a un mondo ferito da divisione e rivalità” è stato rivolto dal Papa ai partecipanti al IV raduno mondiale del Global Christian Forum, che si svolge ad Accra, in Ghana, dal 15 al 20 aprile.

Il Global Christian Forum è una delle due maggiori iniziative mondiali di dialogo ecumenico tra le “chiese storiche” (cattoliche, ortodosse e protestanti della post-riforma) e quelle più recenti (pentecostali, evangeliche e indipendenti).

Pubblichiamo una traduzione dall’inglese del testo papale letto durante i lavori dall’arcivescovo eletto Flavio Pace, segretario del Dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani.

Il messaggio del Papa per il GCF

Porgo i miei cordiali saluti a tutti i presenti al IV Raduno Mondiale del Global Christian Forum. La vostra assemblea vede partecipanti da tutto il mondo, il che rispecchia un bel mosaico del cristianesimo contemporaneo con la sua ricca diversità, pur rimanendo fondato sulla nostra comune identità di seguaci di Gesù Cristo.

Il tema di quest’anno, «perché il mondo sappia» (cfr. Giovanni 17, 23b) esorta i cristiani a incarnare l’unità e l’amore del Dio Uno e Trino nella loro vita personale ed ecclesiale, così da dare testimonianza a un mondo ferito da divisione e rivalità.

L’unità è un elemento indispensabile per abbracciare la visione del Regno di Dio. Pertanto, c’è un legame intrinseco tra ecumenismo e missione cristiana. Durante tutta la sua storia, il Global Christian Forum ha contribuito in modo significativo alla promozione di tale legame, offrendo uno spazio in cui i membri, specialmente quelli provenienti da espressioni storiche differenti della fede cristiana, crescono nel rispetto reciproco e nella fratellanza incontrandosi gli uni gli altri in Cristo.

Possa questo raduno, nell’anniversario d’argento del forum, rendere più profonda la vostra fede e ravvivare il vostro amore fraterno mentre pregate insieme, vi raccontate le vostre storie personali e affrontate le sfide che si pongono alla comunità cristiana globale. Su tutti voi invoco le benedizioni di Dio Onnipotente e prego perché il raduno accresca l’unità visibile tra tutti i cristiani.

Da: L’Osservatore Romano