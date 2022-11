Turchia, bus si ribalta in autostrada: 3 morti a Bolu

Bolu è meta turistica molto frequentata per le sue strutture termali e come punto di partenza per le piste da sci

Tragico incidente in Turchia dove un autobus si è ribaltato su un’autostrada. E’ accaduto nella provincia di Bolu, nel nord del Paese. Il bilancio è di 3 morti e 32 feriti.

Sono da chiarire le cause dell’incidente che hanno portato un bus pieno di turisti a ribaltarsi in autostrada. L’incidente ha provocato 3 morti. Lo ha reso noto il ministro turco della Sanità, Fahrettin Koca, aggiungendo che due dei feriti sono in condizioni gravi.

Bolu una città della Turchia capoluogo dell’omonima provincia che si trova lungo l’autostrada che collega Ankara ad Istanbul. E’ molto frequentata dai turisti di tutto il Paese e non solo per le sue strutture termali e come punto di partenza per le piste da sci situate nei suoi dintorni.

Sempre in Turchia, un altro incidente ha funestato la popolazione. Lo scorso 4 novembre, sette persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, a causa di un terremoto di magnitudo 4,9 che ha colpito la zona di Buca, in provincia di Smirne, la terza maggiore città turca situata sulla costa del mare Egeo. Lo ha reso noto il ministro della Salute Fahrettin Koca, come riporta Anadolu. La scossa ha provocato danni ad alcuni edifici ed è crollato il minareto di una moschea, riporta Trt.

