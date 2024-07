L’Olanda si regala l’Inghilterra

Finisce qui l’avventura della Turchia di Montella, avanza l’Olanda. A Berlino finisce 2-1 per i tulipani che vincono in rimonta una partita giocata meglio dalla Turchia per trequarti di partita, il vantaggio di Akadyn, poi nella parte discendente del match, il ritorno dell’Olanda, il pari di De Vrij e il sorpasso di Gakpo. Il 10 luglio a Dortmund, sarà Inghilterra-Olanda.

Turchia avanti

Bella e intrigante la Turchia di Vincenzo Montella in un Olimpico di Berlino che sembra l’Ataturk di Istanbul, tanto è il rosso turco a fare bella vista sulle tribune dell’Olympiastadion. Gioca bene e diverte l’undici di Montella, in un match dove le occasioni, da una parte e dall’altra, non sono mancate. Tante stelle in campo, ma nella prima frazione, brillano quelle turche, dallo juventino Yildiz al madridista Arda Guler, che fanno tanto gioco, ma a trovare la rete del vantaggio, in assenza dello squalificato Demiral, è però un alro difensore, Samet Akaydin, centrale del Fenerbahçe, che dopo la mezz’ora trova la rete del vantaggio, grazie anche ad una papera del portiere olandese Verbruggen. Bella partita, Depay è animato negli orange e ci prova subito ma senza graffiare, come il compagno Bergwijn. Chi brilla invece è la Turchia, illuinata dal rientrante Calhanoglu, che è andata più volte vicina al colpo grosso. Con Ozcan prima e Bardakci poi. All’intervallo è 1-0 Turchia, meritato.

De Vrji e la ribaltano

L’Olanda per riprenderla, la Turchia per chiuderla. Ci prova subito il gioiello del Real Madrid, Guler, con una punizione che però muore sulla base del palo. Ancora Turchia con la pennellata di Calhanoglu respinta dalla difesa olandese. Raccoglie Yildiz, si immola Verbruggen e salva. L’Olanda si scuote e a venti dalla fine trova la parità: Depay la mette in mezzo dove svetta la testa di De Vrji che la mette dentro, complice Akadyn che se lo perde: 1-1 e tutto da rifare. Ma se l’Olanda adesso è in salute, la Turchia accusa il colpo e incassa lo svantaggio. Errore in disimpegno dei turchi, Dumfries riesce a metterla in mezzo dove svetta sul secondo palo Gakpo che la ribalta: 2-1 Olanda quando alla fine ne mancano appena quattordici. La Turchia non molla, doppia occasione con Celik che si fa murare a porta spalancata, poi De Vrij salva su Akturkoglu. Cinque di recupero con la Turchia a giocare il tutto per tutto. Verbruggen salva Kilicsoy, Montella si prende il giallo per proteste e finisce qui. Turchia fuori, a testa alta, Olanda avanti tutta.