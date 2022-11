Prosegue il riassesto di Twitter, il servizio di notizie e microblogging acquistato recentemente dall’imprenditore miliardario Elon Musk, amministratore delegato e product architect della multinazionale automobilistica Tesla.

Twitter richiama decine di dipendenti licenziati

Dopo aver licenziato circa la metà del suo personale, Twitter sta ora ricontattando decine di dipendenti che hanno perso il lavoro chiedendo loro di tornare. Lo riferiscono fonti informate all’agenzia Bloomberg. Alcuni sono stati licenziati per errore. Altri, riferiscono le fonti, sono stati mandati via prima che la direzione si rendesse conto che il loro lavoro e la loro esperienza potrebbero essere necessari per costruire le nuove funzioni del social media immaginate dal nuovo proprietario Elon Musk.

Musk annuncia una stretta sugli account Twitter falsi

Il nuovo proprietario e neo Presidente di Twitter ha annunciato oggi una stretta sugli account falsi del social network e sui furti d’identità. “Ogni cambio di nome provocherà temporaneamente la perdita della spunta blu senza preavviso”, fa sapere il miliardario che ha appena introdotto il pagamento di 8 dollari per avere un account verificato. Musk annuncia inoltre che “qualsiasi impersonificazione dove non sia specificata la parola ‘parodia’ sarà sospeso”. Un metodo di verifica accurato “renderà più democratico il giornalismo e darà più potere alla voce della gente”, sottolinea infine il nuovo ad di Twitter.

Fonte: Ansa